Derfor må Liverpool-fansen heie på Manchester-lagene

Regelverket er klart: Maksimalt fem engelske lag skal spille Champions League neste sesong. Vinneren av Champions League og vinneren av Europaligaen er sikret plass.

Dersom Chelsea og Arsenal går til topps i de to turneringene og Chelsea havner utenfor topp fire i Premier League, vil 4. plassen i Premier League ikke gi Champions League-spill.

Et slikt scenario er marerittet for Liverpool, West Ham og Tottenham.

Chelsea ligger for øyeblikket på 4. plass i Premier League. Avstanden ned til West Ham og Tottenham er henholdsvis tre og fem poeng. Liverpool, med én kamp mindre spilt, ligger sju poeng bak Chelsea.

– Må krysse fingrene for Manchester-lagene

Dersom Arsenal ryker ut mot Villarreal i kveld, kan mange lag puste lettet ut. Da skal topp fire til Champions League uansett. Sannsynligheten for at Manchester United havner utenfor topp fire er nemlig forsvinnende liten.

Et mulig scenario er at Liverpool-fansen må heie på Manchester-lagene dersom det blir helengelske europacupfinaler.

TV 2-ekspert Simen Stamsø-Møller tror Champions League-plass er viktigere for Liverpool-fansen enn gleden over at rivaler mislykkes.

– Når det handler om Champions League, tror jeg ikke det sitter så langt inne for Liverpool-fansen å håpe at Manchester United vinner Europaligaen. Slik jeg oppfatter Liverpool-fansen er det et pest- eller kolera-scenario i Champions League-finalen. Helst skulle de sett at det var andre klubber enn de engelske som vant europacupene, men hvis alternativet er å ikke får Champions League, må de bare krysse fingrene for at Manchester-lagene gjør jobben, sier Stamsø-Møller.

– Forjævlig

Han får mest vondt av tanken på at 4. plass kanskje ikke er godt nok for West Ham.

– Det vil være forjævlig hvis den beste sesongen i manns minne gir topp fire og ingen Champions League. Det hadde vært hjerteskjærende. Jeg håper virkelig de får Champions League hvis de kommer i topp fire, sier han.

Chelsea har to muligheter til å spille Champions League til høsten: Havne i topp fire eller vinne Champions League. Stamsø-Møller mener det slett ikke er utenkelig at Chelsea havner utenfor topp fire.

– De er i flyten, men de har et tøft program. De har også litt andre ting å tenke på med Champions League og FA-cup. Tuchel kommer til å hvile spillere som begynner å kjenne det litt. Det kan oppstå nå, spesielt etter denne heftige sesongen. Da må Chelsea klare seg uten nøkkelspillere i vanskelige kamper. Jeg synes ikke det er spesielt utenkelig at Chelsea kommer på 5. plass og vinner Champions League, sier Stamsø-Møller.

Mener Liverpool bør unngå Uefa Conference League med vilje

7. plassen (kan også bli 6. plassen) i Premier League gir adgang til den nye turneringen Uefa Conference League. Det er en dårlig versjon av Europaligaen. 7. plass havner i Conference League med fire engelske lag i Champions League. 6. plassen gir Conference League dersom Arsenal og Chelsea vinner europacupene og havner utenfor topp fire. Stamsø-Møller tør ikke å tenke tanken på at Liverpool havner der.

– Det ville vært absurd og et skrekkscenario. Det blir en turnering ingen vil bry seg om de vinner, men som krever veldig mye logistikk og påfølgende slitasje. Det er helt åpenbart at Liverpool ønsker å slippe det. Jeg mener de nesten bør unngå å komme i den turneringen hvis de blir akterutseilt i topp fire-kampen, selv om det ligger litt penger i å vinne turneringen. Det er så lite gjevt som det kan bli for en sånn klubb. For norske lag er det stort, men det er noe helt annet enn Liverpool.

– Det hadde vært moro med Vålerenga-Liverpool?

– Ja, det hadde blitt litt god, gammeldags Norway Cup-stemning. For nordmenn er det fint, men det tror jeg Liverpool gir blanke i.

TV 2-eksperten tror en sesong uten Champions League vil gjøre det vanskelig for Liverpool å forsterke stallen slik de vil.

– Jeg tror ikke det blir spillerflukt eller opprør, men det kan hende at de ikke får råd til å forsterke troppen. At det forsinker prosessen med å fornye troppen. De trenger et generasjonsskifte etter hvert, og da trengs det penger. Se bare på hvordan Manchester City har holdt på. De betaler flesk for ung kvalitet, og det skulle også Liverpool hatt nå. Uten Champions League får man i hvert fall ikke se Mbappè i sommer. Med Champions League-penger kan det være at Liverpool klarer å løse ut Jadon Sancho, sier han.