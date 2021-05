Suzanne (49) forsvant sporløst på sykkeltur – onsdag fikk familien sjokkbeskjeden

Suzanne Morphew var som sunket i jorda etter at hun i fjor dro på sykkeltur i Salida i Colorado. Nå er ektemannen siktet for drap.

– Dette er ikke en dag vi skal feire, sa Chaffee County-sheriff Jon Spezze under en pressekonferanse onsdag.

I snart ett år har 70 etterforskere jobbet med saken, og flere tusen frivillige har lett etter den amerikanske tobarnsmora som plutselig bare forsvant.

Politiet har utstedt 135 ransakelsesordre, avhørt 400 personer og fulgt opp nærmere 1500 tips, men 49-åringen har vært som sunket i jorda.

Alt politiet har klart å finne, er Suzannes sykkel, som ble funnet i et skogholt like ved hjemmet.

Colorado Sun skriver at Suzannes Morphews ektemann onsdag ble pågrepet og siktet for forsettlig drap.

TATT: Barry Lee Morphew på politiets arrestasjonsfoto. Foto: Politiet

Han er også siktet for å ha tuklet med bevis og for å ha forsøkt å påvirke en offentlig tjenestemann.

Endelig gjennombrudd

Kort tid etter at kona forsvant, la han ut en video på Facebook hvor han tryglet kona om å komme hjem til ham og deres to voksne døtre.

Siden forsvinningen er han og døtrene blitt tatt hånd om av lokalsamfunnet, som har hjulpet til med alt i fra husarbeid til matlaging mens Barry tilsynelatende lette etter kona.

Pågripelsen skal ha sendt sjokkbølger gjennom lokalsamfunnet.

Suzanne Morphews bror, David Moorman, sier til Denver Post at familien er glade for det store gjennombruddet i saken.

– Jeg er glad for at vi er her. Dette er et stort steg etter en lang reise. Det har vært en følelsesladd dag, og vi forsøker å takle det som har skjedd, sier han.

Sparsommelige detaljer

Politiet opplyser at Barry Lee Morphew onsdag ikke motsatte seg arrest, men at han nektet å svare på spørsmål og ba om å få en advokat.

Påtalemyndighetene er foreløpig sparsommelige med opplysninger, men sier at de er sikre på at de har tatt riktig person.

– Jeg hadde ikke siktet noen med mindre jeg var sikker, sier statsadvokat Linda Stanley til nettstedet.

Forsvant på morsdagen

Det var 10. mai, som er den amerikanske morsdagen, i fjor at Suzanne Morphew ble observert av naboer da hun dro på sykkeltur.

TETT I TETT: Barry Lee Morphew sammen med kona Suzanne Morphew på et av hans Facebook-bilder. Foto: Barry Lee Morphew/Facebook

Ifølge ektemannens tidligere forklaringer, kom hun aldri hjem igjen fra sykkelturen.

I avhør fortalte Barry, som er landskapsarkitekt, at han var på jobb i Denver da kona forsvant.

Han skal ikke ha klart å bevise dette, og ingen kolleger skal ha sett ham i Denver den dagen.

Ei uke etter forsvinningen, la han ut videoen på Facebook.

– Jeg gjør hva som helst for å få deg tilbake, sa han.

Det er foreløpig ikke funnet noe lik, men statsadvokat Linda Stanley sier at hun har en teori om hvordan Suzanne døde, men ønsker ikke å utdype dette.