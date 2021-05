Forleden fortalte vi i Broom om en leser som hadde funnet bilen sin på en parkeringsplass med en skade i ene dekket. En liten stålgjenstand hadde trengt gjennom gummien og resultatet var en god gammeldags punktering. I og for seg ikke noe direkte uvanlig i det. Dette er jo noe de fleste bilister fra tid til annen opplever.

Det som var spesielt uheldig her, er at skaden ikke var i selve dekkbanen, men litt på siden av dekket. Slik at en reparasjon ikke var mulig, eller lovlig. Kjipt selvfølgelig, men slik er det noen ganger.

Dårlig stemning

Det som har skapt ekstra mange reaksjoner her er at selv om bare det ene dekket var ødelagt, måtte denne leseren kjøpe fire nye dekk til bilen sin. Da er ikke en punktering bare ubeleilig. Den blir kostbar også.

– Jeg må innrømme at da jeg hadde vært hos min lokal dekkforhandler og fått dommen, var det dårlig stemning en stund, fortalte bileieren oss. Les hele saken her:

Det går det an å forstå. Det finnes morsommere ting på bruke tusenvis av kroner på enn å bytte ut tilsynelatende fullt brukbare bildekk, med god mønsterdybde igjen.

– Absolutt. Det går jo an å forstå at dette virker både meningsløst og frustrerende, sier Brooms bilekspert, Benny Christensen.

Å kjøpe fire nye dekk kan bli dyrt. Å ikke gjøre det kan bli enda dyrere.

Kan bli dyrt å ikke bytte alle

Men også her er det en grunn til at ting er som de er.

– Ja, det er jo det. På biler med permanent firehjulsdrift er svaret veldig enkelt. Alle dekkene skal byttes samtidig. Dette for å unngå ulik rotasjonshastighet på helt nye og litt slitte dekk. Forskjellen på rulleomkretsen er større enn man kanskje skulle tro.

– Denne forskjellen kan ødelegge differensialer og eventuelle transfer-girkasser. Jeg har selv sett eksempler på det – og tro meg – reparasjonene her kan man kjøpe mange dekk for, forklarer Benny.

Det finnes også en del biler som under normal kjøring bare trekker på to hjul og som bare kobler inn firehjulstrekk ved behov. Man skulle derfor anta at det ikke var så viktig å bytte alle fire dekkene samtidig her. Da er jo firehjulstrekken utkoblet kanskje 95 prosent, eller mer, av tiden.

– Ja, men også her er føringene fra bilfabrikantene klare. Man skal ikke blande sommer og vinterdekk, man skal ikke blande forskjellige dekkdimensjoner og man skal altså heller ikke blande nye og brukte dekk, forteller Benny.

På biler med tohjulsdrift er det annerledes

Bilfabrikantene garanterer seg slik sett mot eventuelle skader ved avvik. Dette kan helt sikkert også få betydning om man kommer ut for en sak der det blir snakk om garantireparasjoner på drivverket.

– Nå tror jeg tror jeg riktignok det er ganske små sjanserfor at man påfører en bil uten permanent firehjulsdrift skade om man bytter bare to av dekkene. Men jeg mener også at det å ta sjansen er å gamble litt. Så vil jeg si at man BØR bytte alle fire dekkene samtidig om man har en bil med firehjulsdrift. Da er man på den sikre siden, er rådet fra bileksperten.



Har man derimot en bil med for- eller bakhjulsdrift stiller det seg helt annerledes. Da behøver man ikke bytte alle fire, om man har to som er for eksempel skjevt slitt, eller mer slitt enn de andre. Da kan man bytte bare to. Om man skulle punktere med en slik bil kan man også klare seg med å bytte bare ett dekk, om det ikke lar seg reparere, og de andre ikke er mye slitt.

– Et tips da er å sette det nye dekket på den akselen hvor drivhjulene IKKE er, sier Benny.

Søk råd

De siste årene har jo elbiler gjort sitt inntog. Mange av disse har også firehjulsdrift. Da med en motor foran og en bak og ingen fysiske koblinger med mellomaksler, transfergirkasser og mekaniske / hydrauliske differensialer. Her er det ledninger og elektronikk, Da kan man som regel bytte bare to og to dekk.

– Et siste tips fra meg: Er du det i minste i tvil, bør du høre med forhandler eller dekkeverksted. De vil kunne gi deg gode råd, avslutter Benny.

