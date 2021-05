USA støtter plan om å oppheve patentrettigheter på koronavaksiner

USAs handelsutsending Katherine Tai kunngjorde regjeringens synspunkt i en uttalelse onsdag.

Det skjedde i forbindelse med forhandlinger i Verdens handelsorganisasjon (WTO) om å lempe på internasjonale handelsregler for å sette flere land i stand til å trappe opp vaksineproduksjonen.

Vil ta tid

– Denne regjeringen har stor tro på beskyttelse av opphavsrett og patenter. Men vi støtter opphevelse av disse beskyttelsene for covid-19-vaksiner som et tiltak for å få slutt på denne pandemien, sier Tai, og fortsetter:

– Dette er en global folkehelsekrise, og ekstraordinære omstendigheter krever ekstraordinære tiltak. Regjeringens mål er å få så mange trygge og effektive vaksiner ut til så mange som mulig, så raskt som mulig.

Hun advarte om at det kommer til å ta tid å oppnå enighet om dette internasjonalt, og noen umiddelbar effekt på vaksinesituasjonen vil utspillet ikke få.

Under press

USA har fram til nå vært en av de fremste motstanderne av å røre patentrettighetene som et ledd i kampen for å øke vaksineproduksjonen. Onsdagens uttalelse oppfattes dermed som en stor kursendring.

New York Times skriver at Biden har vært under økende press på hjemmebane for å støtte tiltaket, blant annet fra flere demokrater i Kongressen.

Forslaget om å frafalle rettigheter er fremmet i WTO av India og Sør-Afrika. Det ventes ytterligere diskusjoner om saken i ukene som kommer, og de to landene vil legge fram en revidert plan, skriver avisen.

Skuffede produsenter

Vaksineprodusenter er imidlertid skuffet. Den internasjonale føderasjonen for farmasøytiske produsenter IFPMA sier at planen om å suspendere patentrettighetene ikke er veien å gå.

– Opphevelsen av patentrettigheter er et enkelt, men feil svar på et komplekst problem. Det vil verken føre til større produksjon eller gi løsningene som er nødvendige, sier IFPMA i en uttalelse.

IFPMA mener at det i stedet må fokuseres på å fjerne handelshindringer og flaskehalser i forsyningskjedene og gjøres noe med mangel på råvarer og ingredienser til produksjonen av vaksiner.

Norge søker kompromiss

Norge har hele tiden arbeidet for et kompromiss i WTO og fortsetter dette arbeidet som leder for TRIPS-rådet.

– Det er veldig positivt at USA nå signaliserer at de vil engasjere seg for å finne en løsning som er mindre vidtrekkende enn forslaget som opprinnelig lå på bordet, og som det var stor uenighet om. Dette vil kunne bli et begrenset og målrettet tiltak for å unngå at patenter blir en mulig flaskehals, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H).

– Men vi må fortsatt arbeide for å løse utfordringene knyttet til teknologioverføring, oppbygging av kompetanse og investeringer i produksjonskapasitet, legger hun til.

Hun viser til at India og Sør-Afrika har signalisert at de vil komme med et revidert forslag, og at Norge i dagens møte i WTO gjentok oppfordringen til alle WTOs medlemmer om å søke kompromisser.

– Vi sa vi håper det reviderte forslaget kan danne grunnlag for diskusjoner som fører fram til konsensus, sier Søreide.

