Chelsea-stjernen hyller Tuchels utradisjonelle genistrek

Før Chelseas viktige semifinale mot Real Madrid bestemte Thomas Tuchel seg for å ta et utradisjonelt grep.

Vanligvis er spillerne samlet og sover på hotell natten før kamp. Det var ikke tilfelle for Chelsea-troppen før onsdagens semifinale.

– Jeg vet at managerne elsker å dra på hotell dagen før kamp, men for oss spillere er det aller best å sove hjemme. Det å være hjemme med familien og sove i sin egen seng. Det funket i dag og jeg er glad for at han bestemte seg for det, sa Timo Werner etter kampen.

Grepet tok han for å la spillerne lade opp i kjente omgivelser og ikke måtte ligge alene på et hotellrom tenkende på kampen.

– La dem dra hjem, la dem bli distrahert av de hjemme. Så tar vi et møte, går en tur og spiser lunsj sammen på kampdagen. Når man spiller 60 kamper i løpet av en sesong som vi har gjort, så er man utrolig mye vekke fra familiene sine. Derfor ønsket vi å gjøre dette, sa Thomas Tuchel på pressekonferansen før kampen.

– Spillerne sover hjemme, så møter de på hotellet til lunsjtider på kampdag. Jeg trenger ikke mer enn sju timer med dem. Da får de som har slitt med søvnen også tid til å hente seg inn før kampen, sa tyskeren.

Soccer Football - Champions League - Semi Final Second Leg - Chelsea v Real Madrid - Stamford Bridge, London, Britain - May 5, 2021 Chelsea's Timo Werner celebrates scoring their first goal REUTERS/Toby Melville Foto: Toby Melville

Etter at Thomas Tuchel tok over Chelsea har laget opplevd en enorm endring. Tyskeren gikk rett inn og hentet seier etter seier. Nå er Chelsea i førersetet om fjerdeplassen i Premier League, samt at de skal spille finale i både Champions League og Ligacupen.

29. mai står Manchester City på motsatt side i Istanbul. Der kan Chelsea gjenskape Champions League-seieren fra 2011/2012-sesongen.

– Vi reiser til Istanbul for å vinne, vi drar ikke der for å være statister, sa Tuchel etter at avansementet var klart.

PS: Chelseas kvinnelag skal også spille Champions League-finale. De møter Barcelona 16. mai.