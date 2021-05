Hazard-bildene vekker sterke reaksjoner: – Han må selges

Chelsea tok seg til Champions League-finalen på bekostning av et tannløst Real Madrid, som tapte 0-2 på Stamford Bridge etter 1-1 forrige uke.

Tidligere Chelsea-spiller Eden Hazard spilte en skuffende kamp for Real Madrid. Bildene av belgieren etter kampen vekker nå sterke reaksjoner.

Da Hazard tok runden for å takke Chelsea-spillerne for kampen, fleipet og lo han da sto sammen med Édouard Mendy og Kurt Zouma.

– Hazard vitser etter kampen med eksene fra Chelsea. Denne gutten har ikke forstått hva Madrid er. Fornyelsen (av Real Madrid) må starte med et umiddelbart salg. Farvel, skriver Tomás Roncero, som er sjefredaktør i Madrid-avisen AS.

– Det var noen bisarre bilder. Det er en Champions League-semifinale. Jeg vet at de er venner, men jeg kan ikke forestille meg at Cristiano Ronaldo hadde gått av banen i latter. Så avslappet er Hazard. Jeg kritiserer ham ikke, men jeg synes jeg det merkelig å se, sier tidligere Liverpool- og Everton-spiller Don Hutchison på BBC Radio 5.

Hazard har ikke klart å leve opp til de store forventningene i Real Madrid etter overgangen fra Chelsea sommeren 2019. Den tidligere Lille-spilleren har slitt med en rekke skader i løpet av tiden i den spanske hovedstaden.

– Hazard er bildet på denne skuffelsen. Belgieren utrettet ingenting på 88 deprimerende minutter. Ikke engang i hans gamle lekegrind fikk han vist glimt av den kvaliteten han hadde i London, mener Tomás Roncero i AS.

Storspill i Chelsea gjennom flere sesonger gjorde at Real Madrid betalte om lag én milliard kroner for å få tak i Eden Hazard for to år siden. Da hadde han vært sterkt koblet til Real Madrid i flere sesonger.

– Han er fortsatt et lysår unna der han var. Madrid kommer fortsatt til å være tålmodige, men han må få til mer. Han skylder Los Blancos en god sesong, skriver Marca-kommentator Juan Ignacio García-Ochoa Adiego.