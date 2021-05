Superstjernen hylles for dette

GOD KVELD NORGE (TV 2): For to år siden gikk artist Adele (33) gjennom en skilsmisse og raste ned i vekt. Nå nyter hun trettiårene - og hylles.

På sin egen 33-årsdag deler Adele et innlegg på Instagram med flere bilder av seg selv og teksten: «Tretti-fri».

På ett av bildene artisten har delt smiler hun og strekker armene i været mens hun bader.

I kommentarfeltet har det strømmet inn med flere gratulasjoner fra fans som hyller Adele for at hun føler seg fri og glad.

– Elsker tretti-fri gløden!

Fansen skriver blant annet:

«Vi elsker en dronning med kjærlighet for seg selv!»

«Gratulerer med dagen din, dronning! Gleder meg til ditt comeback! »

«Vi elsker tretti-fri gløden din!»

Det spekuleres også i om dette kan bety at et nytt album er på vei, og fansen har ventet på at hun skal gjøre et comeback.

Tung skilsmisse

I 2019 ble det kjent at Adele gikk gjennom en skilsmisse og tiden etterpå ble tung for artisten.

Hun skilte seg fra sin ektemann gjennom syv år, miljøforkjemperen Simon Konecki (47). Sammen har de sønnen Angelo som kom til verden i 2012.

– Adele og hennes partner er separert. De forplikter seg til å oppdra sønnen sin sammen, med kjærlighet, sa Adeles representanter Benny Tarantini og Carl Fysh i 2019.

SKILSMISSE: Adele skilte seg i 2019 med ektemannen Simon Konecki (nummer tre fra venstre). Her sammen med modell Bella Hadid og artisten The Weeknd. Foto: Larry Busacca

Det ble stille fra artisten da skilsmissen ble kjent, og det tok en god stund før hun ga liv fra seg på Instagram igjen.

Var ikke til å kjenne igjen

I tiden etter skilsmissen gikk Adele gjennom en livsstilsendring og var nesten ikke til å kjenne igjen for fansen.

Artisten la seg i hardtrening og ble glad i treningsformen pilates - noe som resulterte i at hun gikk mye ned i vekt.

– Adele føler seg mer sexy enn noengang og hun er så glad for å gå inn i det nye året mens hun ser- og føler seg bra, skal en kilde ha uttalt til nettstedet HollywoodLife.

Kommentarene etter vektnedgangen var delt: noen mente hun så for tynn ut mens andre mente at hun strålte.

Adele har selv uttalt at hun ikke har brydd seg om de negative kommentarene og at hun føler seg bra og selvsikker uansett hvilken vekt hun har. Artisten har tidligere fortalt at hun ville endre seg for sin egen skyld og ikke alle andres.