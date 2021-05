Chelsea valset over Real Madrid: – Det er mange helter på dette laget

Chelsea – Real Madrid 2–0 (3–1 sammenlagt)

Thomas Tuchel og Chelsea rundspilte til tider Real Madrid og tok seg velfortjent til Champions League-finalen.

Dermed blir det en hel-engelsk finale 29. mai. Da står Manchester City på motsatt banehalvdel.

Se Mason Mount avgjøre kampen i videovinduet øverst!

Saken oppdateres med reaksjoner fra Stamford Bridge!

– Det er mange helter på dette Chelsea-laget og samtlige av dem leverer! Fra keeperplass og hele veien frem til angrepet, var dommen til TV 2s kommentator Simen Stamsø-Møller.

Forrige gang Chelsea var i finalen var i 2011/2012-sesongen. Da vant de over Bayern München etter straffesparkkonkurranse.

– Det er dette vi spiller fotball for, sier Mason Mount etter kampen.

– Jeg er glad. Jeg er veldig glad for at vi har klart å få dette til sammen, sier Thomas Tuchel, som også var i finalen i fjor, da som PSG-manager.

Tyskeren tok over etter at Frank Lampard fikk sparken, og har nå ledet Chelsea til finalen i både Champions League og Ligacupen. En prestasjon som imponerer TV 2s kommentator Øyvind Alsaker (Se tweeten hans under).

Taktisk mesterlig av Tuchel. Lampard milevis unna tyskeren der. Satt på Stamford Bd for er drøyt år siden og så Bayern grisebanke Chelsea 3-0 i CL. Fotball er mye personlighet, men mest fag! — Øyvind Alsaker (@TV2Alsaker) May 5, 2021

Torsdag er det Europa League-kveld på TV 2s kanaler. Da vises både Roma–Manchester United og Arsenal–Villarreal.

Werner i fyr og flamme

Både Eden Hazard og Sergio Ramos var tilbake i Real Madrids startellever.

Timo Werner trodde han hadde sendt Chelsea i ledelsen etter 18 minutter, men tyskeren var offside-plassert da han fikk ballen av Ben Chilwell.

– Det er små marginer, konkluderte TV 2s kommentator Simen Stamsø-Møller.

Men det skulle ikke ta lang tid før Werner kunne slippe jubelen løs. N'Golo Kanté vartet opp med et nydelig forarbeid og plutselig var Kai Havertz alene med Courtois. Havertz chippet ballen over Real Madrid-keeperen og smalt i tverrliggeren. Returen kunne Werner enkelt heade i mål.

– Det føltes som om det tok flere timer for ballen å falle ned fra tverrliggeren, sier Werner etter kampen.



– Laget vårt er helt fantastisk. Vi er unge, men vi er ikke dumme, sier Werner.

Tyskeren var et konstant uromoment for gjestene fra Spania.

UMULIG Å BOMME: Timo Werner kunne enkelt sende Chelsea i ledelsen med denne headingen. Foto: Glyn Kirk

– Gutten med kongeblått blod!

Kai Havertz, Mason Mount og N'Golo Kanté hadde alle til felles at de brente gigantiske sjanser i andreomgang. Thomas Tuchel var tydelig frustrert på sidelinjen, mens laget hans kastet bort gedigne muligheter til å avgjøre kampen.

Fem minutter før slutt skulle det endelig lykkes for Chelsea. N'Golo Kanté var igjen involvert da Pulisic fant Mason Mount foran målet. Unggutten kunne enkelt hamre ballen i mål.

– Gutten som har kongeblått blod rennende gjennom årene. Han elsker denne klubben over alt på jord, utbrøt Simen Stamsø-Møller.

Torsdag kan du se både Roma–Manchester United og Arsenal–Villarreal på TV 2s kanaler.