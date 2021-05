Rasende Myrhol: – En dag som kommer til å sitte igjen lenge

Skjern - Aalborg 28-28 (12-15)

Skjern snudde 7-14 til 28-24 mot Aalborg onsdag kveld, men i kampens siste minutter rotet de bort seieren og måtte ta til takke med 28-28.

Men med åtte sekunder igjen av sluttspillkampen hamret Skjern-spiller Eivind Tangen inn det som kunne vært 29-28-målet, men det hadde blitt blåst frikast til bergenseren før ballen gikk i mål.

Da sluttsignalet gikk etter et mislykket frikast, var Myrhol blant flere Skjern-spillere som var borte hos dommeren og ga klar beskjed.

RASENDE: Bjarte Myrhol var svært misfornøyd med dommerne onsdag. Foto: TV 2 Danmark

– Det er ikke ofte jeg er i mediene og er så dypt frustrert som det jeg er nå, men det føles urettferdig å oppleve avgjørelser jeg aldri har sett før, sier Bjarte Myrhol til dansk TV 2 like etter kampslutt.

– Jeg har aldri sett det bli blåst et mer feilaktig nimeterskast i mitt liv. Aldri i hele min karriere! Og det finner man frem på tampen av en viktig sluttspillkamp. Dommernes jobb er ikke å være så synlige, men i dag ble de megasynlige. Vi spillere gjør også masse feil, men tvilsomme dommeravgjørelser har ikke noe å gjøre de siste fem-ti minuttene i viktige sluttspillkamper, fortsetter den norske landslagskapteinen, som ble toppscorer med seks mål.

Skjern ledet med fire mål da det gjensto sju minutter av kampen.

– Det er så symptomatisk for denne sesongen vi har hatt, og det er ene og alene vår feil. Jeg står ikke her og sier at vi ikke avgjør denne kampen selv, det håper jeg alle forstår, men jeg håper det også er lov å være frustrert og ordentlig skuffet når man taper håndballkamper. Dette betyr så mye for meg, og seier ville vært et høydepunkt i sesongen vår. Det er tungt, sier Myrhol, som legger opp etter OL.

– Dette er en dag som kommer til å sitte igjen lenge, sier veteranen.

Norske Robin Haug spilte en strålende kamp i Skjern-målet og var svært avgjørende for at Aalborg ikke dro fullstendig fra i åpningen av kampen. Haug sto med ti redninger etter første omgang, der Aalborg ledet 15-12.

Ett poeng er imidlertid fort ett for lite for Skjern med tanke på avansement. TTH Holstebro og Aalborg topper sluttspillpuljen etter fire kamper med sju poeng hver, mens Skjern er nummer tre med tre poeng.

Den norske kantspilleren Sebastian Barthold ble Aalborgs toppscorer med fem mål mot Skjern, like mange som Magnus Saugstrup.