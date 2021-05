Frps kvinneproblem: – Det er for dårlig

Når Frp samles til landsmøte i helgen, er kun én av 14 innstilte til sentralstyret kvinne. Ifølge TV 2s siste måling har partiet kun fire prosent oppslutning blant kvinnene, mens tallet er 13 blant menn.

Avtroppende Frp-leder Siv Jensen vil likevel ikke gå med på at Frp har blitt et gubbeparti.

– Det er jo ikke riktig. Nå har valgkomiteen kommet med sin innstilling, men så vet jeg at det er landsmøtet som til slutt bestemmer hva slags sentralstyre de vil ha. Jeg har jo sett av forslagene at det har kommet veldig mange alternative forslag, så det blir veldig spennende å se hvordan det går på lørdag, sier Jensen.

– Ikke meg imot om det kommer flere damer

Den eneste kvinnen som er innstilt, er Sylvi Listhaug, som etter alle solemerker blir valgt til partiets neste leder under helgens landsmøte.

– Nå er jeg den eneste som er innstilt, men det kommer nok flere forslag på andre kvinner. Nå er det opp til landsmøtet å velge sammensetningen av sentralstyret. Det er ikke meg imot om det kommer flere damer. Tvert imot, det hadde vært veldig hyggelig, sier Listhaug.

– Er det nok kvinner som når opp?

– Vi har i alle år hatt flere kvinner i sentralstyret. Blir jeg valgt til helga vil vi få den andre kvinnelige partilederen. Arbeiderpartiet har bare hatt énn, og de ble stiftet i 1887, så så galt er det ikke. Men vi trenger å få inn flere damer som vi kan bygge opp, som vil ta på seg verv og vil være aktive, og også som velgere. Det arbeidet kommer til å være veldig viktig for meg å bidra til at vi greier.

– Jeg ønsker at vi skal få inn flere både kvinner og menn. Vi ønsker ikke kvotering, men vi ønsker å få inn flere som kan engasjere seg, fortsetter Listhaug.

– Jeg er enig i at det er for dårlig

Avtroppende leder Jensen, er klar på at partiet bør ha langt flere kvinner.

– Menn dominerer alle ledd, bortsett fra partliderrollen da, der er det jo kvinner som dominerer. Men jeg er helt enig, Frp bør ha mange flere kvinner. Vi har mange flinke kvinnelige tillitsvalgte, og vi må legge til rette for at de kommer frem i fremtredende posisjoner.

Hvorfor det har blitt sånn, synes Jensen er et håpløst spørsmål å svare på. Hun mener det viktige er hva partiet gjør framover.

– Det handler vel om politikken?

– Rekrutteringen av kvinnelige tillitsvalgte har vi aldri hatt noe problemer med. Men det er nok det å legge forholdene enda bedre til rette en bedre kjønnsfordeling. Jeg er enig i at det er for dårlig sånn som det er i dag, sier Jensen.

– Vil bidra til at vi får flere kvinner

Flere menn, deriblant Per-Willy Amundsen, som gir sin plass til Anni Skogman, har trukket sitt kandidatur for å gi plass til kvinner. Fire kvinner stiller som benkeforslag.

Blant kvinnene som stiller som benkeforslag under helgens landsmøte, er Lill Harriet Sandaune fra Sælbu i Trøndelag. Hun forteller at hun ønsker å bidra til at partiet får flere kvinner, både som aktive i partiet og som velgere.

– Frp er et parti for alle, både kvinner og menn. Vi stiller likeverdig, og det er det som er det fine med Frp også, sier Sandaune.

Lill Harriet Sandaune stiller som benkeforslag. Foto: TV 2

– Likevel er det flere kvinner enn menn som stemmer Frp. Hvorfor er det sånn?

– Jeg tror vi har en jobb å gjøre, for Frp har den beste politikken for kvinner. Vi hegner om viktige verdier og rettigheter som kvinner har opparbeidet seg i generasjoner. Vi er nødt til å bli flinkere til å tydeliggjøre at det er det vi jobber for. Det er viktige saker innfor helse og omsorg og skole, som Frp jobber særlig for, for å gi en frihet til kvinner, og selvsagt alle andre, slik at man kan velge det man selv ønsker, sier hun.

Hun får støtte av Lone Kjølsrud fra Lillestrøm, som også stiller som benkeforslag.

– Vi må tydelig ut med poltikken vår. Vi har veldig fin barne- og familiepolitikk. Jeg er selv firebarnsmor og jobber som pedagogisk leder, og ser klart at vi har en veldig god politikk på mange områder innen skole, familie og utdanning. Vi må kanskje bli flinkere til å kommunisere det vi står for.

Lone Kjølsrud stiller til valg i sentralstyret i Frp, som er foreslått med bare menn. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

– Trenger partiet å øke kvinneandelen?

– Ja, altså Frp trenger å øke generelt. Vi trenger flere velgere, flere som stemmer på oss, og flere som taler deres saker. Jeg var faktisk mest opptatt av bredden da jeg så innstillingen til sentralstyret. Jeg savnet den som snakket til meg, som barnehageansatt, og firebarnsmor. Jeg savnet noen som snakket om mine fanesaker. De ønsker jeg å være en stemme for, inn i sentralstyret, og ut i grasrota i Frp, fortsetter Kjølsrud.

Dersom Sandaune blir valgt inn, sier hun at det første hun vil gjøre er å legge en målrettet plan for hvordan partiet skal øke kvinneandelen. Kjølsrud