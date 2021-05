Lundby nekter å godta skiflygings-nekt

Norges mestvinnende skihopper var onsdag kveld innom moderklubben for å dele ut penger øremerket jenter i moderklubben Kolbu KK.

– Her e je på hemebane, gliser den ferske verdensmesteren etter å ha kjørt en treningsøkt med unge jenter i klubben.

Og Lundby er ikke norsk idretts «likestillingsminister» uten grunn. Nå varsler hun en hard omkamp om skiflygingsnekten kvinnene fikk på siste møte i verdenscupkomiteen i det internasjonale skiforbundet (FIS).

Vil få land til å snu

– Vi har ikke gitt opp. Det er fortsatt en mulighet til at det kan bli skiflyging i Vikersund neste år. Vi har vår utøverrepresentant, Sara Hendrickson, som har gjort en god jobb for oss tidligere. Hun er på ballen, og har bedt styret om at saken tas opp på nytt i neste møte, sier Lundby.

Da hopplederne stemte over skiflyging sist gang, ble resultatet 9-7 mot at kvinnene skulle slippes løs i de største bakkene. Store nasjoner som Tyskland og Slovenia stemte i mot. Det er disse landene Lundby håper kan snu.

– Slovenia for eksempel har jo utøvere som gjerne ønsker å hoppe. Da mener jeg det er veldig dumt at lederne sier noe annet.

Etter at Lundby nærmest på egen hånd sørget for at kvinnene fikk hoppe VM i stor bakke, har hun lært at man aldri skal ta et nei for et nei.

– Det nytter ikke å gi seg. Da blir det ingenting av det.

Trukket fram av FN

Lundbys engasjement for kvinners rettigheter hoppsporten har vakt oppsikt langt utenfor idrettsarenaen. Denne uka var den norske hoppstjerna blant drøyt 100 kvinner fra hele verden som ble trukket fram av FN som unike kvinnelige forbilder i mannsdominerte yrker.

– Jeg visste egentlig ingenting om det før jeg så det på Twitter. Men det er klart at det er inspirerende å bli trukket fram av FN på den måten. Hopp er ikke verdens største idrett, men hvis man kan være et forbilde for andre, så er det veldig bra, sier hun.

Lokalt er det ingen tvil om hvem som er det store forbildet. Autografpenna gikk varm på treningsfeltet til Kolbukameratene etter treningsøkta. Gjennom prosjektet Like muligheter, donerte Lundby 150 000 kroner til jenteprosjekter.

– Det er viktig. For ellers går det til diesel til løypemaskiner, holde fotballbanene i gang, forsikringer, og det som vi må bruke penger på. Nå har vi muligheten til å sette i gang aktiviteter vi ellers ikke ville ha gjort, sier Line Thirud, leder i Kolbu KK.

Lundby gleder seg spesielt over at deler av pengene skal brukes til å ruste opp de gamle hoppbakkene hun selv brukte fra hun var tre år gammel.

– Det som er annerledes med dette prosjektet er at det også settes mål, og de målene skal oppfylles. Man deler ikke bare ut penger, sier Lundby.