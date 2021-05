Tromsø solgte kapteinen til Eliteserie-konkurrent

Simen Wangberg (29) klar for Stabæk.

Det bekrefter klubbene onsdag.

Etter sju sesonger i Tromsø reiser Simen Wangberg sørover og fortsetter i Stabæk. Midtstopperen har signert en kontrakt ut 2023-sesongen.

– Jeg tror det er en veldig god match. Det er en veldig talentfull gruppe her som har stort potensial i seg. Så håper jeg at jeg kan bidra med erfaring og lederegenskaper. Utenfra har Stabæk alltid virket som en fin familieklubb med fine folk. Det føles veldig riktig og det føles godt å være her, sier Wangberg til stabak.no.

Nordlys har tidligere meldt at Tromsø aksepterte et bud på om lag én million kroner for Wangberg, som var inne i sitt siste kontraktsår.

Wangberg, som har vært kaptein de siste sesongene, spilte i Rosenborg og Brann før han gikk til Tromsø før 2014-sesongen.

– Jeg håper jeg kan utvikle meg videre her og bli en bedre fotballspiller. Det er en viktig drivkraft og motivasjon. For jeg føler jeg kan ta et steg til som spiller, og gleder meg til å ta fatt på denne utfordringen, sier han.

Tromsø rykket opp fra Obos-ligaen forrige sesong.