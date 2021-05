Lehmann fikk sparken etter rasistisk kommentar

Tyske Jens Lehmann er fratatt styrevervet i Hertha Berlin og rollen som TV-ekspert etter at han tirsdag ytret seg i rasistiske ordelag i en feilsendt melding.

Den tidligere landslagsmålvakten har vært en del av styret i klubben til Rune Almenning Jarstein.

Lehmann sendte en melding på WhatsApp til den tidligere landslagsbacken Dennis Aogo. Han skrev meldingen, som helt tydelig var ment for en annen, i forbindelse med at Aogo var ekspertkommentator på tysk TV under tirsdagens mesterligasemifinale mellom Paris Saint-Germain og Manchester City.

Beskjeden lød: «Er Dennis deres kvoterte svarte person?»

Aogo tok en skjermdump av meldingen og la den ut på sin instagramkonto med teksten: «Wow, mener du alvor?»

Den tidligere Arsenal-målvakten la ut en unnskyldning på Twitter, men det hjalp ikke.

Lehmann satt i Hertha Berlins styre som representant for klubbens største aksjonær Lars Windhorst, som er sjef for selskapet Tennor Holding. Selskapet bekreftet onsdag at Lehmann har fått sparken.

Sky, som har benyttet Lehmann som ekspert i sine sendinger, melder at han ikke vil bli invitert igjen.

