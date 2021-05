Overrasker i ferskt klipp: – Vær forsiktig med hva du sier, nå

Hertugen og hertuginnen av Cambridge ønsker å nå ut lettere til sine fans og har derfor startet sin egen Youtube-kanal.

Det skriver Hello Magazine.

Paret har allerede postet sin første video, som er en kort montasje av ulike hendelser fra deres liv og arrangementer de har vært på.

– Du må være forsiktig med hva du sier nå, for disse karene filmer deg, ler prins William inn i kameraet de første sekundene.

Klippet avsluttes med et sjarmerende øyeblikk der hertuginnen gir språktips til sin ektemannen.

Familiebilder gav mersmak

Det kan tenkes at hertugparets enorme popularitet i sosiale medier, særlig på Instagram, har bidratt til at de nå øker sin tilstedeværelse på YouTube. Paret har i flere år vært ivrige brukere av Instagram i jobbsammenheng, men har i senere tid også delt mer og mer fra familielivet.

I forbindelse med parets 10-års bryllupsdag, delte de et helt spesielt klipp med sine følgere, for å takke for støtten gjennom ekteskapet. Bryllupsdagen deres har ofte forbigått i stillhet, gjerne uten fotografer tilstede. Man er derfor ikke vant til storslåtte feiringer i forbindelse med bryllupsdagen deres.

Det sjarmerende klippet viser hertugparet sammen med sine tre barn, prins George, prinsesse Charlotte og prins Louis, på en strand nær deres hjem i England.

– Den fremtidige kongen og dronningen er youtubere

Videoen var til stor glede for den kongelige fansen, og ga åpenbart mersmak. Det er derfor ikke overraskende at YouTube-kanalen er en suksess, allerede fra første video.

Én følger er takknemlig for parets innsats i sosiale medier:

«Gleder meg til å se mer av personligheten deres. Jeg er så glad dere bestemte dere for å gjøre dette! Takk skal dere ha!»

Andre følgere ser humoren i at kongelige finner veien til YouTube:

«Det er en sprø verden vi lever i når den fremtidige kongen og dronningen er youtubere! Deilig å se den pågående moderniseringen av den kongelige familien - fortsett med det!»

«Så ikke denne komme, men jeg klager ikke!»

Hertugparet har foreløpig ikke avslørt alt innholdet de tenker å dele på Youtube-kanalen, men fansen har på kort tid uttrykt flere ønsker for den nye plattformen deres.

I kommentarfeltet på Instagram skriver de at de ønsker å se tabber som skjer bak kulissene, familielivet deres og en spørsmålrunde der hertuginne Catherine svarer på hvilke hårprodukter hun bruker.

Kongelige klipp

Hertugparets YouTube-kanal er overraskende, for det ellers private kongelige paret å være. Det er likevel ikke første gang den britiske kongefamilien i bruk sosiale medier.

Youtube-kanalen «The Royal Family Channel» har eksistert i flere år allerede, men har for det meste kun fokusert på arbeidet og livet til dronningen og hennes familie.

Den ferske kanalen om hertugparet, som har fått navnet «The Duke and Duchess of Cambridge», skal kun fokusere på livet til prins William og hertuginne Catherine