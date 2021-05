Rapport om SOS-barnebyer avdekket korrupsjon, overgrep og misbruk av midler

– SOS-barnebyer internasjonalt har nylig fått resultatet av to eksternt gjennomførte rapporter som avdekker at vi ikke har levd opp til våre løfter om å sikre barns beskyttelse, og riktig og mest effektiv bruk av våre midler.

Det skriver organisasjonen i en pressemelding. Det var Klassekampen som først omtalte saken.

Varslere har ikke blitt trodd

Rapportene viser at enkeltsaker knyttet til overgrep, korrupsjon og misbruk av innsamlede midler, ikke har blitt håndtert i henhold til SOS-barnebyers internasjonale retningslinjer og prosedyrer, står det i pressemeldingen.

– I noen tilfeller har varslere ikke blitt tatt på alvor, eller har opplevd at hendelser er blitt lagt lokk på.

Sakene strekker seg tilbake fra 1990 og fram til i dag, skriver Klassekampen.

Ifølge avisa konkluderer rapporten fra det norske advokatfirmaet Wiersholm med at ledelsen har «unnlatt å tro på ofrene, beskytte dem og grundig undersøke de beskyldningene som har kommet».

– Alvorlige mangler og brister

Generalsekretær i SOS-barnebyer Norge, Sissel Aarak sier at de som organisasjon både i Norge og internasjonalt, tar fullt ansvar for det som har hendt og for å sikre at dette ikke skjer igjen.

– Dette er dypt beklagelig og alvorlig for oss som har omsorg for barn og forvalter gaver og giveres tillit. Og ikke minst er det alvorlig for dem som er blitt rammet, skriver Aarak.

– Granskingen dokumenterer alvorlige mangler og brist i ledelse, kultur og styringssystemer i SOS-barnebyer internasjonalt.

Aarak påpeker at det store sviket ligger i at varsler ikke er kommet frem og blitt behandlet slik vedtektene og rutinene deres tilsier.

Handlingsplan for å rydde opp

Senatet i SOS-barnebyer internasjonalt vedtok i et ekstraordinært styremøte 29. april en handlingsplan både for å gjøre opp for urett og forhindre at skjer igjen.

– Blant tiltakene er egne regionale ombudsmenn, et erstatningsfond og en uavhengig kommisjon som skal komme med anbefalinger til strukturelle og organisatoriske endringer, står det i pressemeldingen.

I juni skal SOS-barnebyer internasjonalt også velge et nytt lederskap, med ny president og senatorer til generalforsamlingen.