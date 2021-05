Bygdeopprør mot Senterpartiet: – Jeg føler meg lurt

Senterparti-styrte Åsnes kommune har besluttet å legge ned to grendeskoler og en barnehage, for å spare penger.

Bygdefolket føler seg lurt og gjør opprør mot det de oppfatter som Senterpartiets sentraliseringspolitikk.

– Skolen er hjertet i bygda vår. Det er de som limer lokalsamfunnet sammen, sier Heidi Kornstad, som har barn på en av grendeskolene.

– Partiet er ikke til å stole på lenger. De gjør det motsatte av det Vedum sier på TV i kommunen vår, sier Einar Borg.

I april beluttet kommunestyret å legge ned Sønsterud skole og Jara skole for å bygge storskole i bygdesenteret, Flisa. Til sammen går det cirka 200 elever på de to grendeskolene.

– Jeg stemte Senterpartiet ved lokalvalget. Og jeg føler meg lurt, sier Tommy Kornstad

Skoleaksjoner mot Sp

Han varsler bygde-demonstrasjoner mot at Senterpartiet driver sentralisering, til tross for at de lover det stikk motsatte.

SLUTT: Sønsterud skole legges ned når det kommer ny storskole. Foto: Olav Wold

– Det verste med vedtaket for oss er at barna må kjøre buss to timer om dagen. Dette er ikke til barnas beste, sier Beate Hansen som har barn på Jara skole.

Skolene ligger cirka en mil fra Flisa, men mange som sogner til dem bor ennå lenger unna.

– Jeg stemte Senterpartiet og har blitt lurt. De gjør jo det stikk motsatte av det de egentlig står for. Skolene er limet i grendene vår. Det er møteplassen for alle, og der vi har aktiviteter, sier Tommy Kornstad.

Kan bli satt på administrasjon

Senterparti-ordfører Kari Heggelund avviser at bygdefolket er blitt lurt.

– Foran valget var vi åpne på at noe måtte gjøres med skolestrukturen. Og nå har vi vedtatt å bygge en stor skole i bygdesenteret, Flisa. Vi må gjøre det for å få ned utgiftene. Kommunen har over en halv milliard i gjeld og kan havne på Rebek-lista. Vi har også så lave fødelsestall at antallet skoler må reduseres, sier hun.

VI MÅ: Ordføreren liker det ikke, men mener skolene må legges ned for å redde kommuneøkonomien. Foto: Olav Wold

– Dette er jo stikk i strid med det partiet ditt mener sentralt. De vil bevare grendeskoler?

– Men vi har ikke en kommuneøkonomi som klarer å matche det. Det henger ikke sammmen med økonomien vi har.

– Så vi kan ikke stole på Senterpartiet?

– Jo. Senterpartiet nasjonalt sier vi skal styrke kommuneøkonomien og det er jeg helt enig i. Vi kan ikke sitte å vente lenger. Vi må bygge gode tilbud for de ungene vi har, sier ordføreren.

Hun forstår at folk reagerer, men mener kommunen vil komme ille ut om man ikke handler, noe det også skal ha blitt gitt råd om fra statsforvalteren.

Senterpartiet fikk fulls støtte for vedtaket fra Arbeiderpartiet. Men nå er det bråk lokalt. Tre Sp-representanter stemte mot sitt eget parti. Og var de eneste som stemte mot, sammen med Fremskrittspartiet.

SA NEI: Einar Toverud er en av protestantene i Senterpartiet, lokalt Foto: Olav Wold

– Jeg stemte mot fordi det som skjer bryter med det Senterpartiet står for sentralt. Vi skal ha tjenester nær folk. Da kan vi ikke legge ned grendeskolene, sier Einar O. Toverud som sitter i kommunestyret for partiet.

– Trygve viste forståelse

Ordføreren sier hun har snakket med Trygve Slagsvold Vedum om situasjonen.

– Han viser forståelse for at det er en krevende sak å stå i.

– Ba han deg stoppe dette?

– Nei. Han har ikke bedt meg stoppe det.

– Alt skal til sentrum. Vi som bor på bygda blir bare helt glemt. Det er helt utrolig at Senterpartiet kan stå for noe sånt, sier Heidi Kronstad.

Bygdefolket har ingen tro på at kommunen skal kunne spare rundt fire millioner i året på å legge ned grendeskolene. De hevder prisstigningen ikke er tatt med i budsjettene. Og at det ikke er lagt inn at det kommer støtteordninger for å pusse opp gamle skolebygg.

– Jeg ser en budsjettsprekk her så det holder, sier en av foreldrene.

VIL IKKE: Sp-lederen Trygve Slagsvold Vedum sier at han ikke vil gripe inn for å bevare skolene i Åsnes. Foto: Aage Aune / TV 2

– Lokalt vedtak

Sp-lederen viser til at det er de lokale politikerne som bestemmer i Åsnes.

– Heldigvis har vi det ikke sånn i Norge at en nasjonal politiker kan gripe inn i hvert lokale vedtak. De er det lokalbefolkningen og de lokale politikerne som avgjør, sier Vedum.

– Men er ikke dette i strid med Senterpartiets program og alt dere har sagt og stått for i alle år?

– Jeg brenner for nærskolen og kjemper hardt for min egen nærskole, men så gjør man de vurderingen man vil i Åsnes. Jeg håper og tror at Åsnes og andre kommuner ser hvor viktig det er å ta vare på nærskolen og sikre at unger har skoler i sitt nærmiljø, sier Sp-lederen.

– Gjelda vil øke

– Hvis fødetallene går ned og det blir færre innbyggere virker det jo merkelig å låne flere hundre millioner for å bygge en ny skole. Da vil det jo snart være masse tomme klasserom der. Og gjelda blir ennå større enn den er, sier Einar Borg.

Ordføreren understreker at faglige utredninger er helt klare på at en større skole er den beste løsningen. Og er klar på at det vil gi besparelser.

– Det er et stort flertall som har tatt den vanskelige beslutningen. Vi har rett og slett ikke penger til å drive skolene videre. Vi har 40 barn som fødes i året, 8 barnehager og 4 skoler. De faglige utfordringene, tilleggsapparatet og støtteapparatet rundt barna blir svekket hvis vi fortsetter som før, sier hun.

– Dette er tragisk. Det er så langt unna Senterparti-politikk som det mulig å komme, slutter Einar Borg, og lover at bygdefolket ikke har tenkt å gi seg.