Vant i retten

Det melder BBC.

Det var etter at avisa publiserte deler av et brev hun skrev til sin far, Thomas Markle, at hertuginnen gikk til søksmål mot avisa.

Brevet ble sendt i forbindelse med Markles bryllup til britiske Prins Harry, i 2018.

I mars i år ble det kjent at en dommer i Londons høyesterett ga henne medhold i at avisa hadde krenket privatlivets fred ved å publisere brevet.

Nå har han også vunnet frem i spørsmålet om publiseringen av brevet var brudd på opphavsrettigheter.



