Mannen som er siktet for drap i Tønsberg avhøres onsdag

Mannen vil bli fremstilt for varetektsfengsling torsdag. Det opplyser Sør-øst politidistrikt i en pressemelding.

Mannen i midten av 20-årene som tirsdag ble pågrepet og siktet i forbindelse med drapet på Bård Lanes i Tønsberg, vil bli forsøkt avhørt i løpet av onsdagen. Det opplyser politiadvokat Fredrik Borg Johannessen, i en pressemelding.

Mannen vil bli fremstilt for varetektsfengling torsdag.

Bård Lanes ble drept på Kilen i Tønsberg 20.april. Fredag 23.april ble én mann pågrepet av politiet, siktet for drap eller medvirkning til drap. Mannen som tirsdag ble pågrepet er også siktet for drap eller medvirkning til drap.

- Vi mener vi nå har kontroll på de sentrale gjerningspersonene i saken, uttalte Borg Johannessen tirsdag.

- Vi etterforsker fremdeles saken bredt, og det jobbes med gjennomgang av video, vitneavhør, oppfølging av tips og andre løpende oppgaver, sier han.

Politiet kan likevel ikke utelukke at det kan komme ytterligere pågripelser.

– Det kan være at etterforskningen avdekker at det er personer som har vært involvert enten før, under eller etter drapshendelsen, sier Borg Johannessen.