Blytung utfordring for pappa Ødegaard: – Vi visste dette da vi takket ja til klubben

Sandefjord kunne juble over noen sårt tiltrengte kroner inn i klubbkassa da det denne uken ble klart at klubbens stadion får nytt sponsornavn.

De pengene mener Jesper Mathisen bør brukes i spillerjakten - for TV 2-eksperten er nådeløs når han skal vurdere klubbens sjanser i årets Eliteserie.

– Sandefjord ser utrolig svake ut. Jeg tror de rykker rett ned, sier Mathisen.

Det er en påstand som ikke kommer veldig overraskende på Hans-Erik Ødegaard. I lag med sidestilt makker Andreas Tegström er det han som har fått jobben med å erstatte Martí Cifuentes som klubbens hovedtrener.

– Jeg tenker det er helt naturlig. Vi er klubben med minst budsjett og har måttet redusere stallen med tanke på i fjor. Så det er ganske naturlig at vi blir spådd ned, sier Ødegaard.

– Visste dette da vi kom hit

Hans første måneder som hovedtrener i en Eliteserie-klubb har slett ikke vært enkle.

Full treningsstopp og få treningskamper er status hittil. På toppen av dette har Sandefjord som klubb måttet kutte på kostnadssiden. Det har ført til at klubben har måttet si takk og farvel til nøkkelspillere. Siden i fjor har for eksempel kaptein Lars Grorud lagt opp, mens stjernespiller Rubén «Rufo» Herráiz Alcaraz fulgte med Martí Cifuentes til Aalborg.



Økonomien har gjort det vanskelig å hente inn erstattere.

I fjor spanske Cifuentes genierklært da han ledet klubben til ny kontrakt i 1. divisjon. I år skal Ødegaard og Tegström gjøre det samme med langt tøffere forutsetninger.

– Den er en utfordring at vi har mistet flere fra i fjor enn vi skulle ønsket. Det er ingen hemmelighet. Men samtidig er det noe med realismen og økonomien her – vi må skape en bærekraftig klubb. Dette visste vi da vi kom til klubben, sier Hans Erik Ødegaard.

Daglig leder Espen Bugge Pettersen legger ikke skjul på at den økonomiske hverdagen er tøff.

– Jeg tror det er ganske mange klubber som har det sånn som oss: Vi må snu på hver eneste krone om vi skal klare å skape en stabil Eliteserie-klubb over tid, sier Bugge Pettersen.

Tror ferskt team kan gi entusiasme

Kanskje litt derfor endte Sandefjord på en relativt fersk trenerduo i senior-sammenheng. Ødegaard har tidligere vært assistenttrener for Mjøndalen, mens Tegström de siste årene har vært hovedtrener i den svenske 1. divisjonsklubben Assyriska.

– Jeg er ikke bekymret for at de er litt mindre erfaren enn en del andre. Det må ikke være sånn at du ser etter gamle etablerte hver gang du leter etter en trener, synes jeg, sier Espen Bugge Pettersen.

Han tror i stedet det kan være svært positivt for en klubb i Sandefjords situasjon at man får inn sultne og motiverte trenere.

– Det er ingen tvil om at det er en ny giv her i Sandefjord. De har kommet inn med mye, positiv energi. Den kraften tror jeg både trenerne og spillerne tar med seg, sier Bugge Pettersen.

Hans Erik Ødegaard virker ikke nevneverdig bekymret for at det kan bli sportslig tungt å følge opp fjoråret.

– Vi tenker ikke sånn. Det vi er opptatt av er å påvirke laget og gjøre det best mulig. Så får vi håpe at klubben kan gjøre som i fjor og gjøre forhåndstipsene til skamme, sier Ødegaard.

Vil fjerne presset fra spillerne

Han innrømmer at han er litt spent. Sesongoppkjøringen har vært vanskelig restriksjoner og nedstengninger. Det har gjort referansene færre enn ønskelig.

– Jeg forventer at vi tar steg og blir bedre uke for uke og måned og måned. Målet er å være med å hevde oss, sier Hans Erik Ødegaard.

Samtidig er han opptatt av at det ikke skal bli for alvorlig selv om det trolig blir en kamp mot å berge plassen.

– Fotball skal være gøy. Det skal være mer gøy enn et press. Vi må glede oss i stedet for å se på dette som farlig, sier Ødegaard.

Selv om han kanskje er den ferskeste treneren i Eliteserien, er det liten tvil om at det knyttes en del spenning til Sandefjords nye trener. I VG Lupen, som spår Eliteserien, konkluderes det med at Ødegaard er Sandefjords håp.

– Det knyttes litt forventninger til navnet ditt – hva tenker du om det?

– Hvis det er forventninger til navnet mitt, så er det vel fordi jeg har en sønn som spiller litt. Men det tror jeg har veldig lite med Sandefjord å gjøre, sier Ødegaard – og koster på seg et stort glis.