Kvinner levde i voldshelvete – så stormet politiet et hotellrom

I årevis ble minst to kvinner utsatt for omfattende mishandling, før de klarte å rømme fra 32-åringen. Da en ny kvinne ble holdt innesperret og voldtatt, grep politiet inn.

Nå er mannen dømt til ti års forvaring med en minstetid på seks år og åtte måneder.

Selv mener han at anklagene er oppspinn. Han mener at kvinnene har rottet seg sammen mot ham for å få penger enten fra ham eller gjennom voldsoffererstatning.

Dommen er derfor anket, men utover det ønsker ikke hans forsvarer Bjørn Arild Langenes å kommentere saken.

Varslet kjæresten

Lørdag 4. april i 2020, ved 22-tiden om kvelden, stormer to bevæpnede politibetjenter inn på et hotellrom i Oslo sentrum.

De to gjestene, tiltalte og en kvinne, har sjekket inn morgenen i forveien. Umiddelbart hadde de begynt å ruse seg. Men da kvinnen ønsket å forlate hotellet, ble hun nektet av tiltalte.

I halvannet døgn har hun blitt banket opp og kvalt med et belte. Minst to ganger har han voldtatt henne. Han har også truet med et glovarmt strykejern.

Alt mens kvinnen gråt og fryktet for livet.

SLO TIL HER: Hotellet der kvinnen ble voldtatt minst to ganger, ligger midt i Oslo sentrum. Foto: Frode Sunde / TV 2

Likevel hadde kvinnen klart å varsle kjæresten sin om hvor hun befant seg. Kjæresten hadde oppsøkt hotellet, og resepsjonisten hadde banket på døren til riktig hotellrom. Da hadde tiltalte forklart at han var alene.

Kjæresten var likevel bekymret og varslet politiet.

Inne på hotellrommet går politiet umiddelbart til pågripelse av 32-åringen. På vei inn til arresten er mannen svært aggressiv. Han skriker, spytter, dunker hodet i plexiglasset som skiller ham og politifolkene, og blotter seg.

Ødela telefoner

Siden har mannen sittet varetektsfengslet. Politiet har sett i registeret sitt og funnet to anmeldelser fra to uavhengige kvinner fra våren og sommeren 2018.

Begge kvinnene har forklart til politiet at de rømte fra mannen og dro rett til politiet. De har hatt et overlappende kjæresteforhold til ham, og de har begge blitt mishandlet.

FLERE ÅSTEDER: Ifølge dommen forgrep tiltalte seg på kvinnene på ulike steder i Oslo, både i leiligheter og på hoteller. Foto: Thomas Evensen / TV 2

En av kvinnene har han også voldtatt gjentatte ganger over flere år, ifølge dommen fra Oslo tingrett. Begge kvinnene har han drapstruet mange ganger, ofte med våpen.

Retten finner det også bevist at han har ødelagt eiendeler som betød mye for en av kjærestene, blant annet det eneste bildet hun hadde av faren sin, smykker hun hadde fått av faren, samt gitaren hennes.

Han nektet dem begge kontakt med egne familier, ødela telefonene deres og sperret dem inne i leilighetene der de bodde.

Brakk anklene

Den ene kvinnen mener at 32-åringen ofte uttalte at hun var «hans eiendom».

I en lang periode da kvinnen var gravid med deres felles barn, fikk hun ikke spise før han spiste, og hun fikk ikke sove når han ikke sov. Hun fikk heller ikke oppsøke lege.

Retten slår fast at hun levde «i et regime av kontroll og overvåking».

NØDELØSE: Forvaringsdommen fra Oslo tingrett var enstemmig. Foto: Erik Edland / TV 2

Også den andre kvinnen forteller om omfattende voldsbruk. En gang var hun så redd at hun hoppet ut av vinduet og brakk begge anklene.

Kvinnene forteller at mannen tok kontroll over alle kontoene deres på sosiale medier og krevde at all kontakt med andre skulle gå via ham.

I tillegg til de to kvinnene som mannen er dømt for å ha mishandlet, har en tredje kvinne forklart seg for retten.

Oslo tingrett mener hun har en «helt tilsvarende – om ikke verre – historie om sitt samliv med tiltalte». Denne kvinnen har ikke anmeldt saken fordi hun ønsket å glemme tiltalte og komme videre i livet.

Prostituert og hallik

Den nå forvaringsdømte trebarnsfaren nekter for voldsbruken, mishandlingen og voldtektene. Han har en helt annen forklaring for hver enkelt av de mange historiene som ble fortalt i retten.

Retten ser fullstendig vekk fra hans forklaring. Dommerne mener den er «bagatelliserende, konstruert og tilpasset bevisene i saken».

Dommerne avviser også mannens påstand om at kvinnene har samkjørt sine forklaringer. To av dem anmeldte ham umiddelbart etter å ha rømt fra ham, mens den tredje ble overrumplet av politiet på et hotellrom.

Kvinnene har i svært liten grad hatt kontakt med hverandre.

Gjennom sitt 32 år lange liv har mannen knapt hatt en eneste inntektsbringende jobb. Han har ifølge egen forklaring levd på strøoppdrag og arvede penger.

Til de sakkyndige har han sagt at han har tjente penger som både prostituert og hallik.

Fratatt tre barn

I retten fortalte mannen at han har hatt en god oppvekst, og han beskrev seg selv som «bortskjemt». Etter videregående har livet hans imidlertid vært preget av mye rus.

Da han solgte boligen sin for over fire millioner kroner for få år siden, brukte han raskt opp pengene på rus, hotellovernattinger og spilling på nett.

Blant annet på grunn av dette ble mannen på et tidspunkt fratatt omsorgen for sine to barn, mens det tredje barnet ble fratatt ham umiddelbart etter fødsel.

TOK SLUTT: Fra dette hotellet varslet den ene kvinnen politiet via kjæresten sin. Foto: Frode Sunde / TV 2

I forbindelse med etterforskningen har mannen vært vurdert av rettspsykiatere.

De har gitt ham diagnosen dyssosial personlighetsforstyrrelse, men de mener ikke at han har vært psykotisk mens han har begått handlingene.

Det er på grunn av den store faren for at han igjen vil begå alvorlige seksuallovbrudd dersom når slipper ut av fengsel, at mannen er idømt forvaringsstraff.

I tillegg er han dømt til å betale totalt 575.000 kroner i oppreisning til de tre kvinnene, samt 840.000 kroner i ménerstatning til én av dem.

Han er også idømt kontaktforbud mot to av kvinnene i fem år.

Dommen er altså anket.