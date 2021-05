Listhaugs plan for å løfte Frp: Setter helse foran innvandring

Listhaug blir beskrevet som en splittende politiker, spesielt i innvandringspolitiske spørsmål. Dette var grunnen til at Frp-politiker Silje Flaten Haugli advarte mot masseutmelding av partiets liberalistiske medlemmer da Listhaug ble utpekt som Jensens arvtager.

Når TV 2 møter Listhaug foran det kommende landsmøtet varsler hun at Frp framover skal bli et bredere parti, der helse blir en hovedsak.

– Det viktigste er rett og slett at vi «bredder» ut politikken og viser fram alle de gode sakene som vi er opptatt av, ikke minst helse og eldre, men skolepolitikk bør vi også snakke mer om, sier Listhaug.

NÅ BREDERE: Sylvi Listhaug vil profilere seg mindre på innvandringsspørsmål i framtida. Foto: Aage Aune / TV 2

Som partileder kommer hun til å profilerer seg mindre på innvandring og overlate området i det daglige til innvandringspolitisk talsmann Jon Engen Helgheim.

– Det handler om å føre en politikk der vi ikke tar imot flere enn vi kan integrere. Men jeg kommer til å snakke enda mer om andre saker, ikke minst helse og eldreomsorg, sier den kommende partilederen.

Vil ikke dra til Stovner

Listhaug har flere ganger avslått forespørsler fra TV 2 om å bli med til innvandrerbydelen Stovner i Oslo og gjøre opptak der, etter anklager blant annet fra Stortingets talerstol om at innvandrere gir blaffen i koronareglene.

Foran landsmøtet insisterer hun på dra til det private helseforetaket Aleris, for å markere partiets satsing på helse.

– Hvorfor vil ikke du være med meg til Stovner?

– Det er fordi at jeg hadde lyst til å vise fram hvilke muligheter vi har her til å kunne behandle flere pasienter som står i kø.

– Helse kommer til å bli ett av de desidert viktigste områdene, og det er fordi at det er så viktig for folks liv - for tryggheten for at de du er glad i og du selv får helsehjelp.

– Norske pasienter dør

Listhaug sier partiet vil sikre at folk får medisinsk hjelp og behandling uten å starte innsamlingsaksjoner.

– Det å sikre gode helsetjenester og et sikkert helsevesen der du ikke må ha tjukk lommebok for å få tilgang på nyeste medisin og behandling kommer til å være en av de viktigste sakene våre. Vi ser dessverre at norske pasienter dør, og norske pasienter lever i smerte fordi det tar så innmari lang tid før medisiner og behandlingsmetoder blir gjort tilgjengelig.

Valgfrihet innenfor helse og omsorg er det hun brenner mest for, sier hun.

– Det er jo grunnen til jeg meldte meg inn i Fremskrittspartiet sin tid. At jeg var opptatt av at de eldre skulle få den hjelpen jeg trenger, og at vi sikker på at vi får gode gode helsetjenester, så jeg kommer til å bruke masse tid på det framover.

Vil være attraktiv for kvinner

Fremskrittspartiet har et stort kvinneproblem ifølge Kantars meningsmåling for TV 2 i mai. Bare fire prosent av kvinnene som svarte, oppga at de ville ha stemt på Frp hvis det var valg i dag.

Med dagens oppslutning på målingen på 8,6 prosent ville partiet fått inn bare èn kvinne på Stortinget, nemlig Sylvi Listhaug.

At Listhaug nå setter helse og eldre foran innvandring er oppskriften på å løfte partiet.

-Kan det sikre at det kommer flere kvinnelige velgere til Frp?

– Jeg håper jeg. Vi vet i hvert fall at veldig mange damer er opptatt av helse og eldreomsorg, og jeg håper jo at vi greier å være mer attraktiv for damer, både som medlemmer, men også som velger da, så det blir en viktig jobb framover og sikrer det, bekrefter hun.

Listhaug sier hun ikke har satt noe prosentmål for Frps oppslutning i valget, men at det i hvert fall er et mål å få inn flere kvinner enn det ligger an til nå.

– Absolutt, jeg skal i hvert fall stå på det jeg kan for at vi skal få inn flere kvinner, og sikre flest mulig mandat for Fremskrittspartiet. Valget skjer den 13. september, og fram til det så skal det kjempes om hver eneste stemme.



– Tar tid å bygge Frp opp igjen

Frp fikk under tidligere partiformann Carl I. Hagens glansdager en oppslutning på 30 prosent på meningsmålingene, men ble halvert da Siv Jensen tok partiet inn i regjering. Da Frp gikk ut av Solberg-regjeringen i januar i fjor falt oppslutningen ytterligere.

Den kommende partilederen har ikke tro på at Frp spretter opp til gamle høyder straks hun overtar. Listhaug er forberedt på en krevende gjenoppbygning av partiet, og ser fram mot valget i 2025.

– Vi skal gjøre det vi kan nå for å bygge oss opp til å bli et stort parti igjen, at vi får økt oppslutningen framover, og bygget organisasjonen videre. Det er målet, og det innser jeg at det kommer til å ta tid.

– Men vi skal bygge stein på stein og vise velgerne at de kan stole på oss at vi har den beste politikken, som handler om å prioritere de viktigste tingene først, sier hun.

Ingen garantier

Velgerne får ikke noe klart svar på om en stemme til Frp betyr fortsatt støtte til en borgerlig regjering med Høyre, KrF og Venstre, hvis det blir borgerlig flertall.

– Fremskrittspartiet har sagt tydelig at vi støtter ikke en regjering vi ikke er en del av, men vi foretrekker en ikke sosialistisk regjering heller enn Jonas Gahr Støre og venstresiden. Men det vil være politikken som til enhver tid avgjør vår støtte.

– Så dette er en klar beskjed til velgerne om at Frp kommer til å støtte en borgerlig regjering.

– Nei, vi kommer til å stemme for det vi for og mot det vi imot. Vi støtter ikke en regjering vi ikke er en del av, men vi foretrekker en ikke-sosialistisk regjering. Det er det ingen tvil om.