Discovery Sport tok over for en modell som var svært viktig for Land Rover, men som også var en belastning for merkevaren, særlig i første generasjon.

Freelander var nemlig en bil med høyst varierende kvalitet (for å si det diplomatisk). At Freelander-navnet ble med videre til andre generasjon, var overraskende for mange. Men etter to Freelandere var det slutt. I 2015 ble den erstattet. Da hadde Land Rover bestemt seg at Discovery ikke bare skulle være én modell, men altså få en «lillebror» med tilleggsbetegnelsen Sport.

Discovery Sport har vært en viktig bil for Land Rover. Den solgte også ganske bra her hjemme i starten. Men etter hvert som elektrifiseringen traff denne klassen, bremset salget kraftig opp.

Det er heller til å legge skjul på at bilen har hatt det tøft mot svært mange gode konkurrenter. Da snakker vi biler som Volvo XC60, Mercedes GLC, BMW X3, Audi Q5 og nok også konsernets egen Range Rover Evoque.

Nå har Discovery Sport kommet i ny utgave. Den viktigste nyheten for vårt marked er at den har blitt ladbar hybrid. Det påvirker også prisen: Importøren tar nå inn bare den ladbare hybrid-utgaven. Den har startpris på såvidt over 700.000 kroner, nærmere bestemt 705.950,-.

Mer kantede linjer enn på de fleste av konkurrentene, men så er jo dette også en Land Rover!

Hva er nytt?

Her det mye større endringer enn du kanskje skulle tro, det er nemlig ikke bare drivlinjen som er ny på Discovery Sport.

Vi kommer til sistnevnte snart. Men først litt om det andre som har skjedd her. Land Rover har nemlig tatt et ganske uvanlig grep, halvveis i livsløpet til en bil. Discovery Sport har rett og slett skiftet plattform. Ut med temmelig gammel teknologi som Land Rover i sin tid arvet fra Ford – og inn med langt mer moderne og påkostede saker.

Discovery Sport deler den såkalte PDA-plattformen med Jaguar E-Pace og andre generasjon Range Rover Evoque. Det skal gi bedre kjøreegenskaper og høyere komfort, men ikke minst åpner det også for ladbar hybrid-drivlinje.

Også denne deler Discovery Sport med Range Rover Evoque. Systemet består av en 1,5-liters tresylindret bensinmotor på 200 hestekrefter, som jobber sammen med en elmotor som yter 109 hestekrefter. Batteripakken er på 15 kWt. Dette gir en offisiell rekkevidde på strøm på 62 kilometer.

Bensinforbruket ved kombinert kjøring er oppgitt til 0,22 liter/mil. Som vanlig blir det et veldig hypotetisk tall.

Rommelig "kjeller" under bagasjeromsgulvet. Her får du med ladekabel – og ganske mye mer.

Den ladbare drivlinjen gjør at muligheten for sju seter forsvinner, det er rett og slett ikke plass til de to bakerste når batteripakke og elmotor skal inn. Bagasjerommet er til gjengjeld på maksimalt 602 liter, 1.698 når du felles ned baksetene. Disse er forresten todelt og skyvbare i lengderetningen, du kan også vinkle ryggene. Smart!

Utvendig snakker vi ganske forsiktig facelift, på detaljnivå. Land Rover har tydeligvis vært ganske så fornøyd med originalen her, det er lett å være enig med dem der. Innvendig har det imidlertid skjedd mye, blant annet med helt nytt dashbord og infotainmentsystem. Det trengtes!

Testbilen heter R-Dynamic SE og har startpris på 777.950 kroner. Med ekstrautstyr og det Land Rover kaller "Accessories" på plass, ender vi på 925.200 kroner.

Fine materialer og høy kvalitetsfølelse ombord. Infotainmentskjermen er mindre enn hos flere av konkurrentene og helhetsinntrykket er ikke like hi tech som på mange av rivalene.

Hvordan fungerer det?

Det er ikke lenge siden vi testet Range Rover Evoque med samme drivlinje. Bilene oppfører seg ikke overraskende ganske likt.

Discovery Sport er en god del større enn sin konsernbror, den er for eksempel 4,59 meter lang, mot Evoques 4,37 meter. Likevel skiller det bare 11 kilo på egenvekten. Discovery Sport veier inn til 2.158 kilo i denne utgaven.

Evoque har en offisiell rekkevidde på strøm på 68 kilometer, det er altså 6 kilometer lengre enn Discovery Sport. På Evoque klarer vi oppunder 60 kilometer, med rolig og defensiv kjøring. Det samme tallet for Discovery Sport er litt i overkant av 50 kilometer. Da har vi testet i rundt 10 plussgrader, stort sett landevei og også her pen kjøring. Det tenker vi bør kunne sies å være godkjent. Er du flink til å lade, vil du kunne gjøre unna det aller meste av småkjøring på strøm, dermed også få lave driftskostnader.

Den tresylindrete motoren høres ganske godt når den presses. Som så ofte på motorer med denne konfigurasjonen, er lyden spesiell, med nesten litt gressklipper-faktor. Det bryter med resten av premiumfølelsen denne bilen har mye av.

Apropos premium: Vi hadde veldig sans for Discovery Sport da den debuterte, samtidig som det ikke var å komme fra at den lå et stykke bak de beste konkurrentene på noen områder. Det går på alt fra understell/komfort, til motorer og interiør.

Mye av dette handler nok om at Land Rover var og er en liten bilprodusent. Da må man noen ganger velge: Ta lengre utviklingsløp og vente med å lansere. Eller gjøre noen kompromisser, for å få bilene ut på markedet.

Alt som nå har skjedd med Discovery Sport, løfter den mange hakk opp. Men det er også nødvendig, i en klasse med veldig mange svært gode biler.

Startprisen er det egentlig ikke noe å si på, men sluttsummen viser tydelig at Land Rover ikke akkurat forsøker å underby konkurrentene på pris. Dermed er det nok sannsynlig at denne bilen i hovedsak til appellere til de som har mer enn gjennomsnittlig sans for Land Rover og den bunnsolide imagen til dette merket.

Kanskje er det også noen som ønsker å utnytte offroadegenskapens som bor i Discovery Sport. De er nemlig imponerende.

Tøff front, Land Rover har ikke gjort store endringer her heller.

Bilen for deg hvis?

Du vil ha en ladbar premium-SUV i familiebilklassen, som skiller seg fra alle de andre konkurrentene.

Ikke bilen for deg hvis?

Du heller vil ha elbil, eventuelt har mest langkjøring. Kanskje synes du også prisen blir i drøyeste laget her.

Eierne mener

I Brooms bilguide, kan norske eierne selv fortelle om bilene sine. Omtrent som en Tripadvisor for bil. Så langt har vi fått inn over 11.000 omtaler!

Du kan også fortelle om bilen din: Klikk her - det er fort gjort.

At Discovery Sport ikke er den mest solgte bilen i klassen, merkes med at det bare er én brukeranmeldelse av bilen inne, her har eieren også en klar advarsel til alle som vurderer bilen.

Har du en Discovery Sport? Da håper vi du vil legge inn din vurdering av den!

Ladbar hybrid betyr at de to bakerste setene forsvinner. Men god fleksibilitet i baksetet, som kan skyves i lengderetningen, ryggene kan også vinkles.

LAND ROVER DISCOVERY SPORT R-DYNAMIC SE PHEV Motor og ytelser: Motor: 1,5-liter bensin + elmotor Effekt: 300 hk / 540 Nm 0-100 km/t: 6,6 sek. Toppfart: 209 km/t Forbruk (WLTP): 0,22 l/mil Batteri/rekkevidde: Batteripakke: 15 kWt Rekkevidde: 62 km. Mål, vekt og volum: Lengde x bredde x høyde: 459 x 206 x 172 cm Bagasjerom: 602 / 1.698 liter Vekt: 2.158 kg Tilhengervekt: 1.600 kg Nyttelast: 592 kg Pris: Fra: 777.950 kroner Testbil: 925.200 kroner

