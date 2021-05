Manchester United-supportere til angrep på ny milliardsponsor

I mars signerte Manchester United en draktsponsoravtale med det tyske programvareselskapet Team Viewer, som ifølge The Athletic vil gi Manchester United over 540 millioner kroner årlig de neste fem årene.

Nå får også TeamViewer merke Manchester United-supporternes sterke misnøye med Glazer-familien, som har eid storklubben siden 2005.

Den nye draktsponsoren, som altså skal gi Manchester United om lag 2,7 milliarder koner de neste fem årene, har nå blitt bombardert med dårlige attester på anmeldelsesverktøyet Trustpilot.

En supportergruppe har gått ut på sosiale medier og advart klubbens sponsorer om at de anses som «legitime mål» på grunn av tilknytning til Manchester United-eierne, skriver The Athletic.

Anmeldelser kan bli fjernet

Rangeringen av TeamViewer har nå falt helt ned til 1,1 av 5 stjerner. Flere av anmeldelse som slakter selskapet ser ut til å komme fra nordmenn.

– Vennligst ha forståelse for at vi ikke kan kommentere sportsrelaterte handlinger og avgjørelsen hos vår samarbeidspartner Manchester United, sier en talsperson hos TeamViewer til The Athletic.

Trustpilot advarer nå om at anmeldelser kan bli fjernet fra siden.

– Hvis du har hatt en virkelig erfaring med TeamViewer, er du selvfølgelig mer enn velkommen til å legge igjen din anmeldelse her. Hvis anmeldelsen ikke gjenspeiler ekte kjøps- og tjenesteerfaring, forbeholder Trustpilot seg retten til å fjerne den, står det på TeamViewers side på nettstedet.

– Protestene må være økonomiske

Søndag ble Manchester Uniteds kamp mot Liverpool utsatt på ubestemt tid etter at illsinte supportere holdt massive protester utenfor spillerhotellet og Old Trafford. En stor gruppe supportere tok seg også inn på stadion.

Vreden mot de amerikanske eierne har tiltatt i styrke etter at Manchester United gikk sammen med elleve andre europeiske klubber om å bryte ut av de tradisjonelle europacupene og danne den utskjelte Superligaen.

– Protestene må være økonomiske for å ramme Glazer-familien, sier en ikke navngitt eks-kollega av Glazer-familien til The Athletic.

ESPN-journalist Mark Ogden sa i et TV 2-intervju at Glazer-familien kommer til å beholde klubben så lenge de tjener penger på klubben. Derfor mente han protestene på og utenfor Old Trafford er bortkastet.

Kilden til The Athletic mener protestene på og utenfor Old Trafford preller av de amerikanske eierne av Manchester United, men at de først vil merke det om supporterne leverer inn sesongkortene sine.

Nektet å svare på spørsmål

Manchester Uniteds deleier Avram Glazer ble tirsdag oppsøkt av Sky News, men den Florida-baserte forretningsmannen gikk bort fra reporteren, før han satte seg i bilen og kjørte bort uten å svare på et eneste spørsmål.

#MUFC owner Avram Glazer refused to apologise to fans over the disastrous attempt to form a breakaway European Super League, when approached by Sky News. pic.twitter.com/BfY5fEHIaa — Sky Sports News (@SkySportsNews) May 4, 2021

Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjær fortalte på onsdagens pressekonferanse at han hadde fått en personlig unnskyldning fra eierne etter at Superliga-planene ble kjent og få dager senere kollapset.

– Jeg har snakket med eierne og jeg har fått en personlig unnskyldning, og de har sagt unnskyld til fansen. Jeg vet de har startet kommunikasjon med flere enn meg. Det er en vanskelig posisjon for meg å være i, for jeg må fokusere på fotball. Jeg er sikker på at det vil kommuniseres bedre i fremtiden, sier den tidligere Molde- og Cardiff-manageren.

Ole Gunnar Solskjær er klar på søndagens protester gikk for langt, men kristiansunderen mener det er viktig at klubben hører på supporterne.