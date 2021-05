Frisk mann (44) fikk tilbud om vaksine før foreldrene i 70-årene

Koronavaksineringen i Norge er godt i gang, og mange venter utålmodig på at det skal bli deres tur til å få det første stikket.

FHI har laget en tydelig prioriteringsliste over hvem som skal få vaksinen først. Ifølge vaksineplanen er det fortsatt flere uker til nordmenn i aldersgruppen 18-44 år skal få tilbud om vaksine.

Mannen i 40-årene skjønte derfor ingenting da han ble oppringt fra vaksinekontoret i Aurskog-Høland kommune i midten av april.

– Jeg ble veldig overrasket. Jeg tenkte at dette må være en feil, sier mannen til TV 2.

Han ønsker å være anonym, men TV 2 kjenner hans identitet.

– Veldig rart

I Aurskog-Høland kommune vaksinerer de nå aldersgruppen 65-74 år. I tillegg får personer med høy risiko for alvorlig forløp av koronasykdom tilbud om vaksine.

Den 44 år gamle mannen har ingen underliggende sykdommer og reagerte derfor på at han fikk tilbud om vaksinetime så tidlig.

– Jeg har foreldre i 70-årene som begge har underliggende sykdom. De bor i samme kommune som meg, men hadde ikke fått tilbud om vaksine da jeg ble oppringt, sier mannen.

Han tok umiddelbart kontakt med fastlegen for å finne ut av hva som hadde skjedd.

– Jeg skjønte at noe var helt feil. Det er veldig rart hvis jeg skal gå foran mine foreldre i vaksinekøen, sier mannen.

Indre Akershus Blad har tidligere skrevet om flere personer i 40-årene som har fått tilbud om vaksine i Aurskog-Høland kommune, uten å ha underliggende sykdommer.

Dette er rekkefølgen for vaksinering 1. Beboere i sykehjem 2. Alder 85 år og eldre 3. Alder 75-84 år 4. a) Alder 65-74 år og b) personer mellom 18 og 64 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp 5. Alder 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander (se listen over risikogrupper under) 6. Alder 45-54 år med underliggende sykdommer/tilstander 7. Alder 18-44 år med underliggende sykdommer/tilstander 8. Alder 55-64 år 9. Alder 45-54 år 10. Alder 18-44 år

Feil i systemet

Da mannen tok kontakt med sin fastlege fikk han et overraskende svar.

Til tross for at han ikke har noen underliggende sykdommer hadde han havnet på listen over risikopasienter.

– Jeg har ingen underliggende sykdom, det er jeg helt sikker på, sier mannen.

Han fikk beskjed om at det hadde skjedd en feil i verktøyet som plukket ut og identifiserte risikopasienter. Denne feilen hadde ikke blitt oppdaget i tide og han hadde derfor havnet på feil liste.

Da mannen fikk høre dette var han ikke i tvil om hva han måtte gjøre. Vaksinedosen han skulle fått 21. april ble gitt videre til noen som faktisk var i risikogruppen.

– Jeg er glad for at vaksinen ble gitt til noen som trenger den mer. Jeg vil heller vente til det virkelig er min tur, sier mannen.

Han er bekymret for at dette kan være et større problem og frykter konsekvensene.

– Dette er ikke et enkelttilfelle. Jeg vet om flere personer i kommunen som har fått samme beskjed. Det virker som at dette er en svakhet i systemet, sier mannen.

Fikk ikke innkalling

I samme kommune bor Solveig Aarstad Filberg. For noen år siden var hun alvorlig kreftsyk og måtte gjennom en benmargstransplantasjon og senere en lungetransplantasjonen.

RISIKO: Filberg har økt risiko for å bli alvorlig syk av korona fordi hun går på immundempende medisiner. Foto: Privat

Personer som er organtransplantert har økt risiko for å bli alvorlig syke av korona, og defineres derfor som høyrisikopasienter.

Filberg snakket tidlig med sitt fastlegekontor for å bekrefte at hun var satt på listen over pasienter i risikogruppen.

Men tiden gikk og i april hadde Filberg fortsatt ikke hørt noe fra vaksinesenteret.

– Det var flere rundt meg som synes det var rart. Vi hørte om unge folk i kommunen som fikk tilbud om vaksine selv om de ikke var i risikogruppen, sier Filberg.

Frykter for andre i risikogruppen

Til slutt bestemte Filberg seg for å ta saken i egne hender og ringe inn til vaksinekontoret i kommunen. Kort tid senere fikk hun innkalling til vaksinasjon 21. april.

Det er samme dag som den friske mannen i 40-årene fikk tilbud om å ta vaksine.

– Jeg tror det hadde gått enda lenger tid før jeg fikk vaksine hvis jeg ikke hadde ringt inn selv. Det virker som det har skjedd en feil i systemet, sier Filberg.

Hun frykter at det samme kan ha skjedd med andre høyrisikopasienter og håper at helsemyndighetene tar problemstillingen på alvor.

– Jeg vet ikke hvor mange andre høyrisikopasienter som har blitt oversett og ikke fått vaksinen. Men jeg forventer at de som sitter med ansvaret følger listen fra FHI og gjør hva de kan for at ikke dette skal skje, sier Filberg.

Mange høyrisikopasienter har levd svært isolert under pandemien i frykt for å bli smittet.

– Det er ikke greit at denne gruppa må vente lengre enn nødvendig. Det har vært krevende å leve med nedsatt immunforsvar og usikkerheten om mulig smitte, sier Filberg.

VAKSINE: Norge er godt i gang med vaksineringen. Foto: Ole Berg-rusten / NTB

– Ikke et vanntett system

Aurskog-Høland kommune sier at de, uten unntak, følger retningslinjene og prioriteringsrekkefølgen fra FHI.

– De 40-åringer vi har vaksinert, har stått på lister fra fastlegene, med oversikt over dem med underliggende sykdommer, skriver Kjersti Vevstad, kommunalsjef for Helse og livsmestring i Aurskog-Høland kommune.

Samtidig anerkjenner kommunalsjefen at det finnes flere utfordringer med systemet som lager listene over personer i risikogruppen.

– Slike systemer er ikke «vanntette», og listene vil derfor kunne ha mangler eller inneholde feil, skriver Vevstad i en e-post til TV 2.

Ender opp på feil liste

Det er fastleger som har ansvaret for å lage listen over pasienter i risikogruppen. For å gjøre jobben enklere har Direktoratet for e-helse, i samarbeid med fastleger og Folkehelseinstituttet, utviklet et verktøy som gjør et digitalt uttrekk.

– Verktøyet ble laget for å støtte og forenkle jobben med å hente ut lister over pasienter i risikogruppen fra pasientjournalsystemene, sier Elin Høyvik Kindingstad, avdelingsdirektør for avdeling journal og helsepersonell i Direktoratet for e-helse.

Ved hjelp av et kodesystem kan verktøyet hente ut informasjon fra pasientjournalene til fastlegen og identifisere de pasientene som er i risikogruppen.

Men dersom det ligger upresis eller manglende informasjon i journalen til en pasient kan det oppstå feil i systemet.

Det betyr at en pasienter som ikke har underliggende sykdommer likevel kan ende opp på listen over risikopasienter. I tillegg kan risikopasienter som Solveig Aarstad Filberg falle ut av listen.

– Hvis det er feil i opplysningene som ligger hos fastlegene vil dette kunne skje, sier Kindingstad.

Stor jobb for fastlegene

Fordi det kan oppstå feil i det digitale uttrekket må fastlegene kvalitetssikre listene før de sendes ut.

– Verktøyet skulle effektivisere arbeidet, men intensjonen har aldri vært at verktøyet alene plukker ut hvem som bør få vaksine, sier Kindingstad.

Fastlegene må derfor gå gjennom listene, pasient for pasient, for å sjekke at alt ser riktig ut.

– Å gå gjennom uttrekkslistende er tidkrevende, og for de fleste fastleger innebærer dette ekstra jobb i sene kveldstimer, skriver Kjersti Vevstad i Aurskog-Høland kommune.

Hun ber derfor innbyggerne i kommunen ta kontakt med fastlegen dersom de blir innkalt til vaksinering og ikke forstår hvorfor.

Vet ikke omfanget

Folkehelseinstituttet (FHI) har ikke oversikt over hvor mange som har tilbud om vaksine uten å være i riktig prioriteringsgruppe.

– Vi vet ikke om hvilket omfang dette har, men vårt inntrykk er at dette i all hovedsak er et lite problem, sier overlege Are Stuwitz Berg i FHI.

OVERLEGE: Are Stuwitz Berg er overlege og seksjonsleder i FHI Foto: Torstein Bøe / NTB

Det er kun fastlegene som har en oversikt over hvilke pasienter som har underliggende sykdommer.

– Uttrekksverktøyet vil aldri kunne være bedre enn den informasjonen som ligger i pasientjournal-systemet. Jobben med å kvalitetssikre er det bare fastlegene som kan gjøre fordi det er de som har kjennskap til pasientene, sier Berg.

Han roser fastlegene for det arbeidet som har blitt gjort.

– Vårt inntrykk er at de gjøre et så godt arbeid som mulig, gitt at alt med vaksinasjon skal skje på kort tid med et stort antall mennesker, sier Berg.