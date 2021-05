Flere festivaler avlyser etter dagens nyheter fra regjeringen

– Vi har vært mentalt forberedt på å avlyse i lang tid, men det var dagens nyheter som gjorde at vi tok den endelige beslutningen, sier festivalsjef for OverOslo, Lars Petter Fosdahl til TV 2.

Han sier det er antallsbegrensningen som ble avgjørende for avslysningen.

– Vi har solgt 24.000 billetter, og vi kan ikke arrangere en såpass stor festival for et publikum som er vesentlig mindre.

Fosdahl sier at de har en plan B og C i skuffen, men at det ikke er sikkert at de heller blir noe av.

– Vi valgte å vente for å se hvilke signaler som kom i dag, men det som ble sagt gjør det umulig å gjennomføre en fullskala festival, så får vi heller se hvordan verden ser ut om noen uker. Men vi kommer ikke til å annonsere enkeltkonserter eller noe som ligner på mindre festivaldager.

– Klart det er tungt

– Hva tenker du om at dere må avlyse festivalen i år igjen?

– Vi lever jo og ånder for disse fire dagene, og sånn sett er jo hele årsomsetningen og prosjektet lagt på is et år til. Vi skal overleve dette og komme tilbake for å feire vårt utsatte 10-årsjubiluem neste år. Det er vi fullt motivert for, men det er klart det er tungt. Vi er en kulturbedrift med helårsansatte, da må man ned i kjelleren.

I tillegg til OverOslo ble det i dag kjent at også Stavernfestivalen er avlyst. Både Øya og Palmesus sier til NRK at de også vurderer å avlyse.

– Om vi er maks heldige kan vi ha 5000 tilskuere, og det er forutsatt at vi gjennomfører testing og sjekker koronasertifikat. Når man sammenligner med Stavernfestivalen under et normalt år, så blir det rett og slett feil overfor publikum å arrangere i år, sier kommunikasjonsansvarlig i Stavernfestivalen, Jøran Kristensen, til TV 2.

Bergenfest vurderer

Daglig leder for Bergenfest, Frank Nes, sier til TV 2 at dette er kompliserte saker, og at de må bruke tid på å finne ut hvordan de skal gjøre dette.

– Bergenfest kan ikke gjennomføres i sin opprinnelige form, også må vi se om kan gjennomføre noe eller ikke. Det vil være noen dager med mye spørsmål og forhåpentligvis gode svar, sier Nes.

Nes er klar på at så lenge det finnes gode støtteordninger som ivaretar festivalene, så vil de klare seg.

– Alle forstår hvorfor festivaler ikke kan skje. Alle er i samme båt. Og den dagen vi har en festival å glede oss til, så blir det noe folk vet å verdsette. Derfor er vi ikke redd for festivalens ve og vel, sier han.

Den daglige lederen har allerede begynt å se frem mot 2022.

– At vi alle kan møtes igjen er det vi ser frem til og jobber mot. Jeg tror ingen kunne tenkt seg at det skulle bli sånn i 2021, sier han.

Vil koronateste

Under onsdagens pressekonferanse sa regjeringen at de ønsker å få på plass en ordning med testing ved inngangen til utendørsarrangementer.

Regjeringen mener at både koronasertifikat og tester ved inngangen kan være aktuelt å bruke for større arrangementer utendørs i sommer.

– Det er viktig å understreke at dette er en foreløpig plan. For det første kan det oppstå problemer i arbeidet med å lage sertifikatet. For det andre er det mange spørsmål som må besvares før vi tar sertifikatet i bruk. For det tredje må vi bruke erfaringene fra de første trinnene før vi går til de neste. Det er altså mye som er usikkert, sier statsminister Erna Solberg (H).

Kulturminister Abid Raja (V) sier at regjeringen planlegger for en gradvis økning av antall personer som kan delta på utendørs arrangementer.

– Vi vil åpne mest for arrangementer der de bruker testing ved innganger og der de bruker koronasertifikat, sier han.

Regjeringen har skissert en plan der de gradvis åpner for flere deltakere.

I trinn fire av gjenåpningen kan det åpnes for inntil 10.000 deltakere på utendørsarrangementer med fast tilviste plasser der det brukes test eller koronasertifikat.