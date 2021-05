Flere evakueres etter kraftig bygningsbrann

Seks personer er foreløpig evakuert fra en leilighetsbolig på Manger i Alver kommune, etter at det begynte å brenne i bygningen. En mann er sendt i ambulanse for sjekk.

Brannen startet i en todelt bygning med industridel og leilighetsdel. Klokken 16.45 opplyser politiet at det ikke er kontroll på brannen.

Operasjonsleder i Vest politidistrikt, Beate Træen sier til TV 2 at de nå evakuerer nærliggende boliger i fare for spredning av brannen.

– Det kan være spredningsfare hvis vinden snur, sier Træen.

Sikkerhetssone

Politiet skriver på Twitter at det brenner godt i bygget og er mye røyk på stedet.



Brannvesenet har satt en sikkerhetssone på 300m, der alle innenfor vil bli evakuert.

– Vi har foreløpig ingen tall på hvor mange som blir evakuert.

110-sentralen opplyser at røykdykker har trekt seg ut av bygningen fordi det var for høy temperatur og for farlig for brannmannskapene.