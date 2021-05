Testkapasiteten sprengt i Skien

Flere tusen personer er for øyeblikket i karantene i Grenland-området, og mange vil teste seg.

Skien kommune jobber hardt for å utvide testkapasiteten for å kunne teste alle som mistenker koronasmitte. I dag er det hele fem dagers ventetid for å bestille time via kommunens side.

Luftveislegevakten i Skien har kun tre puljer for testing på hverdager. En pulje klokken 10.00, en pulje klokken 11.00 og en pulje klokken 13.30.

Disse er nå fulle resten av uka, skriver Telemarksavisa.

Kommunen opplyser selv at de lever opp til kravet om å kunne teste fem prosent av befolkningen. De vil åpne for testing av alle gjennom helgen, for å få unna noe av trykket.

Formannskapet i byen skal samles digitalt klokken 15 onsdag for en ny vurdering av smitteverntiltak i Skien.