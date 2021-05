Taxisjåfør mistet førerkortet med passasjerer i bilen

Fartsovertredelsen skjedde på E18 i Holmestrand onsdag ettermiddag.

UP stanset taxien for å ha kjørt 128 kilometer i timen i 100-sonen.

– Isolert ville overtredelsen medført et forenklet forelegg, men førerkortet ble beslaglagt på stedet da fører hadde for mange prikker, opplyser politiet.



Taxisjåføren hadde med seg to passasjerer i bilen da han ble tatt. De to måtte dermed bestille ny taxi, for å frakte dem dit de skulle.

Taxisjåføren er en mann i slutten av 20-åra, bosatt i Sandvika.