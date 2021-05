Zlatko Tripić har landet i Stavanger - går rett inn i Vikings kapteinsteam

– Det er veldig deilig og godt. Det er uvant å være i Norge igjen, det er lenge siden jeg dro, men det føles godt å komme hjem igjen, sier Tripic til TV 2.

Etter store spekulasjoner gjennom hele vinteren, kom mandag gladmeldingen Viking-fansen hadde håpet på.

Publikumsfavoritten Zlatko Tripić, som blant annet ble matchvinner i cupfinalen mot FK Haugesund, vender tilbake til Viking etter playmakeren ble løst fra kontrakten med tyrkiske Göztepe, klubben han signerte for 15. januar 2020.

Tripić tror han kommer tilbake som en bedre spiller.

– Jeg har spilt på et høyere nivå enn Eliteserien og har spilt mange kamper, spesielt i år, og har hatt en lang sesong. Jeg har spilt mye fotball og hatt mange gode opplevelser. Jeg har blitt litt eldre selv, tar med meg erfaringene og alt jeg har opplevd i Tyrkia og så gleder jeg med til å komme i gang med denne gruppen, sier han.

28-åringen mener det er store ting på gang.

– Jeg har utrolig tro på dette prosjektet. Jeg er veldig, veldig glad i Viking selv og når de viste så stor interesse som de gjorde, og det fantes en mulighet, var det ingen tvil, sier han.

Går ned i lønn

Han går ned i lønn når han nå returnere til Stavanger.

– Ja, det var ikke det viktigste. Jeg dro ikke til Tyrkia bare på grunn av det økonomiske heller. Det er en bedre liga og en galskap med fans og ekstreme stadioner og storlag. Det sportslige var minst like spennende. Jeg bodde i en fin by, men med omstendighetene rundt korona var ikke opplevelsen like attraktiv, sier 28-åringen.

Helt siden Tripić forlot klubben for snaut halvannet år siden har Viking-ledelsen jobbet med å ham tilbake til Stavanger.

– Det har vært en prosess vi har holdt på med ganske lenge. Vi begynte sent i desember og tidlig januar, og jobbet kontinuerlig med å få ham hjem til sommeren, forteller Viking-direktør Eirik Bjørnø til TV 2, før han legger til:

– Vi forstod etterhvert at vi kunne få det til før seriestart, og det var noe Zlatko ønsket sterkt selv. Så vi lyktes med å lande en avtale som han skal signere på torsdag, sier han.

– Vi har hatt tett dialog over lengre tid. Ikke angende min retur, men jeg har vært nysgjerrig på hvordan det har går i Viking og har alltid hatt et Viking-hjerte. Jeg har alltid fulgt med og ønsket de suksess, sier Tripić.

Rett i karantene

Prosessen med få Tripić tilbake til Stavanger-laget har imidlertid ikke bare vært enkel. Han hadde en klausul i kontrakten med Göztepe som gjorde at den automatisk ble forlenget dersom han spilte 20 kamper eller mer. Tripić endte på 19 kamper for den tyrkiske klubben.

– Det har vært litt komplisert, for dersom Zlatko nådde et visst antall kamper i Tyrkia ble avtalen hans der automatisk forlenget, og det antallet nærmet seg. Men vi forstod at Zlatko ønsket seg hjem. Det å navigere arbeidet inn mot den tyrkiske klubben har vært litt komplisert, men med god hjelp landet vi det, og det er vi veldig glade for, sier Bjørnø.

Tripić må på grunn av koronarestriksjonene i åtte dagers karantene etter at han har landet i Norge. Viking-lederen tror likevel ikke det blir problematisk å få gjennomført den medisinske sjekken og signert kontrakten på fire og et halvt år med «den hjemvendte sønnen».

– Vi har godt kontroll på helsen til Zlatko, så det skal ikke by på store utfordringer. Når han lander så skal han i karantene i leiligheten sin, og så teste seg ut, før han blir med på trening fra og med neste uke en gang, sier Bjørnø, og slår fast:

– Med tanke på den digitale verden vi nå lever i så tror jeg også kontraktssigneringen blir løst på en god måte, konkluderer han.

Draktsalget tar av

Tripić har fått det utradisjonelle trøyenummeret 77 i sitt comeback i Viking-trøyen. Draktsalget går allerede som varmt hvetebrød.

– Det har gått ganske mange drakter allerede, både på nett og i butikkene. Jeg tror aldri vi har solgt drakter med draktnummeret 77 på så kort tid før. Det har vært en overveldende respons, men så får jo Zlatko selv svare for hvorfor han valgte 77. Jeg er litt mer tilhenger av de mer tradisjonelle valgene, ler Bjørnø.

Til TV 2 avslører Tripić hvorfor han valgte det spesielle draktnummeret.

– De fleste draktnummerne er tatt. Nummer 11 var mitt forrige draktnummer, og det betydde veldig mye for meg. Jeg vet det også betyr mye Yanni (Yann-Erik de Lanlay), som hadde de sist gang han var i Viking. Jeg ville ikke spørre noen av gutta om å gi fra seg noe. 77 er enkelt og greit det som ligner på 11. Det er litt spesielt, men det gøy å lage litt leven, smiler han.

Viking-trener Morten Jensen bekrefter at Tripić går rett inn i blåtrøyenes kapteinsteam den kommende sesongen.

– Det er fantastisk for Viking og for fansen og byen at en spiller som Zlatko Tripić kommer tilbake. Da han ønsket seg tilbake, var vi ikke vanskelige å be og ønsket ham hjertelig velkommen. Han er 28 år, er i sin beste fotballalder, og har to utelandskopphold bak seg og en god periode her sist, sier Jensen til TV 2.

– Dessuten er han en ledertype som går rett inn i det kapteinsteamet vi allerede har, slår han fast.