Politiet var livredde for lekkasjer – «tipset» selv VG om forsvinningen

I ti uker etterforsket Øst Politidistrikt forsvinningen av Anne-Elisabeth Hagen (68) i skjul.

I denne perioden var det essensielt for politiet at offentligheten og mediene ikke fikk vite at kona til en av Norges rikeste menn var forsvunnet.

Det ble derfor tilløp til panikk hos politiet da VG plutselig ringte mobiltelefonen til den savnede kvinnen. Det kommer frem i boken «Lørenskog-mysteriet», skrevet av TV 2-journalistene Kenneth Fossheim og Magnus Braaten.

KJENTE TIL SAKEN: VG var et av fire medier som kjente til forsvinningen før saken ble offentliggjort. Foto: Fredrik Hagen

Politiet tok raskt kontakt med VG-ledelsen med en sterk anmodning om ikke å omtale saken.

Men sjefredaktør Gard Steiro ante foreløpig ingenting om forsvinningen. Det var ikke en av hans journalister som hadde prøvd å ringe Hagen, men en selger som skulle få solgt et VG-abonnement, står det i boken.

Fulgte med på telefonen

Da Tom Hagen kom hjem fra jobb 31. oktober 2018, var kona Anne-Elisabeth Hagen borte.

I gangen fant milliardæren flere av Anne-Elisabeth Hagens personlige eiendeler og et trusselbrev med krav om å betale ni millioner euro i kryptovaluta.

På et bord i nærheten av badet lå mobiltelefonen til 68-åringen. Politiet sikret seg raskt telefonen, og den ble satt på lading.

All innkommende trafikk ble fulgt nøye med på, står det i boken.

TV 2 har tidligere snakket med flere personer som ringte til Anne-Elisabeth Hagen i dagene etter at hun forsvant. De fortalte at telefonen var påslått og at de hørte summetonen.

REAGERTE: Flere av naboene i Sloraveien reagerte på at det ikke var lys i huset til ekteparet og prøvde derfor å ta kontakt med Anne-Elisabeth Hagen. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

En av naboene TV 2 har snakket med, fortalte at han ble kalt inn til avhør kort tid etter at han ringte til den savnede kvinnens mobiltelefon. På dette tidspunktet ante han ikke hva som hadde skjedd.

– Jeg ble kalt inn til avhør på lørdagen, altså tre dager etter forsvinningen. Slik jeg forsto det, var det på bakgrunn av at min kone hadde forsøkt å ringe Anne-Elisabeth. Konas mobiltelefon er registrert på meg. Derfor ble jeg kontaktet, sier naboen.

Ukjent nummer

Noen uker etter forsvinningen ringte plutselig et ukjent nummer til mobilen. Det kommer frem i boken «Lørenskog-mysteriet».

Politiet reagerte umiddelbart og søkte opp nummeret. Et raskt søk viste at det ukjente nummeret var registrert på VG, landets mest leste avis.

Selv om etterforskningen på dette tidspunktet skulle holdes hemmelig, så politiet seg nødt til å ta kontakt med VG, står det i boken.

De orienterte avisens ledere om at Øst politidistrikt etterforsket en høyprofilert sak, og at redaksjonen derfor ikke måtte ringe Anne-Elisabeth Hagens mobilnummer.

– Da VG ringte på fornærmedes telefon var det naturlig å se dette i sammenheng med saken ettersom politiet på dette tidspunkt også var kjent med at andre mediehus gjorde aktive undersøkelser rundt saken, sier politiinspektør Gjermund Hanssen.

Skulle selge VG+

Men på dette tidspunktet hadde ingen i VG kjennskap til saken, kommer det frem i boken.

Etter å ha blitt kontaktet av politiet forsøkte sjefredaktør Gard Steiro å finne ut hvilken journalist som hadde ringt til den savnede kvinnen. Det viste seg å bli et umulig spørsmål å svare på.

SJEFREDAKTØR: Gard Steiro er sjefredaktør i VG. Foto: Poppe, Cornelius / NTB

For det var ikke en VG-journalist som hadde tatt kontakt med Anne-Elisabeth Hagen. Anropet kom fra et callsenter som skulle selge VG+-abonnement.

Dermed var det politiet selv som tipset VG om den topphemmelige etterforskningen, kommer det frem i boken.

– Dersom det er tilfelle at VG ble kjent med saken på denne måten antas det ikke å ha hatt noen betydning for etterforskingen, sier politiinspektør Gjermund Hanssen.

VGs sjefredaktør Gard Steiro bekrefter til TV 2 at beskrivelsene som kommer frem i boken, er riktige, men han ønsker ikke å legge til noe mer.

Skjult etterforskning

De første ti ukene etterforsket politiet saken i all hemmelighet.

I trusselbrevet oppfordret gjerningspersonene Tom Hagen til å ikke kontakte politi eller media. Etterforskningsledelsen fryktet derfor at den savnede kvinnen ville bli drept dersom det ble kjent at politiet var på saken.

VG var et av fire medier som hadde kjennskap til saken i de ti hemmelige ukene. I tillegg hadde Aftenposten, Dagens Næringsliv og lokalavisen Romerikes Blad fått vite om forsvinningen og den skjulte etterforskningen.

De fire mediene ble sterkt oppfordret av politiet om å ikke omtale saken eller ringe rundt. Politiet var livredde for lekkasjer og selv internt i etaten var saken svært sensitiv, står det i boken.

Brøt stillheten

9. januar 2019 valgte politiet å bryte stillheten og kalte inn til en pressekonferanse. Først da fikk offentligheten vite om saken.

– Øst politidistrikt har i mange uker etterforsket en sak der en kvinne har vært savnet fra sitt hjem i Lørenskog, sa politiinspektør Tommy Brøske på pressekonferansen.

PRESSEKONFERANSE: På en pressekonferanse 9. januar orienterte politiinspektør Tommy Brøske om saken. Foto: Terje Bendiksby

Politiet etterforsket først saken som en bortføring med økonomisk motiv.

– Vår hovedhypotese er at fornærmede har blitt bortført fra sitt hjem, mot sin vilje, av ukjente gjerningsmenn, sa Brøske på pressekonferansen 9. januar.

Denne pressekonferansen var også første gang flere av Anne-Elisabeth Hagens venner fikk kjennskap til saken.

TV 2 har tidligere skrevet at tre avgjørende vitner tok kontakt med politiet samme dag som saken ble offentliggjort.

Ifølge opplysninger fra boken «Lørenskog-mysteriet» fortalte vitene oppsiktsvekkende detaljer, som senere ble svært sentrale for å begrunne siktelsen mot Tom Hagen.

Nekter straffskyld

I april 2020 ble Tom Hagen pågrepet og siktet for drap eller medvirkning til drap.

Politiet mener at Hagen har fingert kidnappingen og villedet etterforskerne. Hagen har hele tiden nektet straffskyld.

– Saken står mer eller mindre i samme stilling som for ett år siden. Det var ikke skjellig grunn til å mistenke Tom Hagen for drap eller medvirkning til drap da, og det er det, etter min vurdering, heller ikke i dag, sa Holden til TV 2 i slutten av april i år.

Politiet har brukt store ressurser på å etterforske, og fremdeles jobber mange etterforskere med saken på fulltid.

Det er foreløpig ikke tatt ut tiltale mot Hagen, og politiet har allerede signalisert at de ikke blir ferdig med å etterforske saken før sommeren.