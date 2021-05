Slik sjekker du ditt eget koronasertifikat

Fra og med onsdag ligger korona-sertifikatet tilgjengelig ute på Helse Norge sine nettsider.

Den første versjonen er imidlertid ikke verifiserbar, men det er ventet at dette kommer senere.

– Den foreløpige versjonen er ikke verifiserbar. Den er altså sårbar for at folk kan jukse med falske sertifikater. Vi kan derfor ikke utvide bruken av denne versjonen, forklarer helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Sertifikatet vil kunne vise vaksinasjonsstatus, negativt testresultat siste syv dager og eventuell immunitet etter gjennomgått koronasykdom.

Personlig sertifikat

Lettelser for vaksinerte I private hjem og i bilen kan beskyttede personer ha nær sosial kontakt (under 1 meter) med andre beskyttede personer selv om de er i risikogruppen.

Beskyttede personer kan ha nær sosial kontakt med ubeskyttede personer som ikke er i risikogruppen.

Beskyttede personer bør fortsatt holde god avstand (minst 1 meter) til ubeskyttede i risikogruppen som de ikke bor med.

Beskyttede personer kan behandles som hustandsmedlemmer og trenger ikke telles som besøkende. Ubeskyttede besøkende må fortsatt holde avstand til andre ubeskyttede

Beskyttede personer er ikke lenger frarådet å foreta unødvendige reiser i Norge. Men på reisen gjelder de generelle rådene som å holde avstand og bruke munnbind.

Ute blant folk (i det offentlige rom, inkludert offentlig transport) er det uendrede råd og regler. Dette gjelder for eksempel råd og regler om avstand, antall, hygiene, og bruk av munnbind

Hvis du bor i en kommune som har forskriftsfestet hvor mange som kan være på besøk i private hjem, må du holde deg til det. Disse reglene skiller ikke enda mellom beskyttede og ubeskyttede.

Koronasertifikatet finnes på Helse Norge sine hjemmesider. Der må du logge inn med Bank ID, før du finner ditt eget personlige koronasertifikat.

Det er Helsedirektoratet, FHI, Norsk helsenett og Direktoratet for e-helse som har fått i oppdrag å utvikle koronasertifikatet.

Det er lagt opp til trinnvise leveranser fra helsemyndighetene når det kommer til utviklingen av sertifikatet.

Vurderer å åpne for reising

12. mai er det ventet en verifiserbar versjon som blant annet vil inneholde e-signatur og QR-kode. 1. juni er det ventet støtte for informasjon om immunitet, samt utskriftsbart og digitalt fremvisbart sertifikat for tidligere positiv test.

IKKE VERIFISERBART: Den første versjonen av koronasertifikatet er imidlertid ikke verifiserbart. Dette vil komme ved en senere anledning. Foto: Thomas Evensen / TV 2

22. juni skal første versjon av koronasertifikat i tråd med alle EU krav. Regjeringen vil vurdere å åpne for bruk av sertifikatet på reise til og fra EU.

– Når vi åpner grensene igjen, må vi ha et system som vi kan stole på – hvor folk ikke kan jukse og legge frem falsk dokumentasjon på at de er vaksinerte, understreker Høie.

Regjeringen ønsker altså å bruke koronasertifikatet til å åpne mer. Men et mer utstrakt bruk vil trolig kreve et bedre lovgrunnlag.

De sender derfor onsdag et lovforslag om bruk av sertifikatet på høring.

Statsminister Erna Solberg mener blant annet at koronasertifikatet og tester også vil kunne brukes for større arrengementer utendørs i sommer.

– Det er viktig å understreke at dette er en foreløpig plan. For det første kan det oppstå problemer i arbeidet med å lage sertifikatet. For det andre er det mange spørsmål som må besvares før vi tar sertifikatet i bruk. For det tredje må vi bruke erfaringene fra de første trinnene før vi går til de neste. Det er altså mye som er usikkert, sier statsminister Erna Solberg.

(©NTB / TV 2)