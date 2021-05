Har fått personlig unnskyldning fra Glazer-familien

Ole Gunnar Solskjær og Manchester United nærmer seg finale i Europaligaen, men det var imidlertid ikke det som var fokuset på pressekonferansen før torsdagens andre semifinale-kamp mot Roma.

– Mitt fokus må være på resultatene, men man trenger ikke å være en rakettforsker for å se at vi har utfordringer, friksjoner og ting som må håndteres gjennom kommunikasjon. Andre enn meg har startet den jobben, å diskutere med fansen og snakke med supportergruppene, det blir en viktig del av veien videre, sier Solskjær til TV 2.

Tusenvis av Manchester United-supportere rettet søndag sitt sinne mot Glazer-familien og bildene av protestene utenfor Old Trafford har skapt overskrifter verden over de siste dagene. Storkampen mellom Manchester United og Liverpool ble også utsatt på grunn av søndagens hendelser. Nå bekrefter Solskjær at han har fått en unnskyldning av klubbens eiere etter Superliga-bråket.

– Jeg har snakket med eierne og jeg har fått en personlig unnskylding, og de har sagt unnskyld til fansen. Jeg vet de har startet kommunikasjon med flere enn meg. Det er en vanskelig posisjon for meg å være i, for jeg må fokusere på fotball. Jeg er sikker på at det vil kommuniseres bedre i framtiden, sier han.

Selv opplevde Solskjær og resten av spillerne protestene mot klubbens eiere fra hotellet The Lowry i sentrum av Manchester. Flere hundre demonstranter blokkerte gatene og gjorde det umulig for Manchester Uniteds spillerbuss å ta seg til Old Trafford.

– Det var en vanskelig dag for oss. Vi ønsket å spille og vi ønsket å slå Liverpool, for fansen. Vår jobb er å få til gode prestasjoner og resultater på banen. Men som jeg har sagt, vi må lytte til fansen. Alle har rett til å protestere, men det må skje fredfullt. Uheldigvis, når man bryter seg inn og en politibetjent blir merket for livet, så er det å ta det for langt, sier Solskjær.

48-åringen er klar på at han ønsker at klubben skal lytte til supporterne og innrømmer at kommunikasjonen mellom eierne, klubben og fansen må bli bedre i framtiden.

– Selvfølgelig vil vi lytte, men det må skje fredfullt. Som klubb må vi kommunisere bedre. De (eierne) har akseptert at de gjorde en feil og det er en start, og la oss fortsette med det. Jeg vet at fansen ønsker et lag som spiller bra fotball og vinner trofeer. For våre fans er resultatene viktig. Mitt ansvar er resultatene og vi ønsker å vinne trofeer igjen, for det er en stund siden. Jeg er sikker på at fansen ser hva spillerne gjør, sier han og presiserer:

– De har rett til å protestere fredfullt og det er en menneskerett å bli hørt, men når man går over grensen og bryter seg inn på banen og i garderoben, så er det en politisak og det er ikke hyggelig.

Manchester United-manageren maner nå hele klubben til å komme sammen på felles grunn.

– Det må være en klubb som står sammen. For å vokse trenger man tålmodighet, og jeg håper at vi kan komme sammen med tiden. Friksjon og uenigheter er bra noen ganger og det kan bidra til å få ting framover. Jeg har hatt støtte, det må jeg si. Jeg er ansvarlige for det som handler om fotball og vi håper at fansen ser at vi er på vei framover. Forhåpentligvis kan vi nå finalen i morgen.

For nå er det nettopp det Solskjær ønsker å fokusere på - Europaligaen. Manchester United reiser til Italia med et fantastisk utgangspunkt før den andre semifinalen mot Roma, etter 6-2 på Old Trafford forrige uke.

– Vi går inn i kampen med et ønske om å vinne. Som lag må vi forbedre oss. Det kan bli noen endringer på grunn av kampene som venter, men vi må komme oss til finalen. Alle sier at vi er finalen, men vi er ikke det. Det har vært mange overraskelser og Roma har stått for noen av dem, advarer 48-åringen.