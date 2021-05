Irriterte belgisk bonde flyttet grensen til Frankrike

En historie-entusiast fikk sjokk da han oppdaget at grensen til nabolandet hadde flyttet seg.

En belgisk bonde flyttet nylig grensen til Frankrike med 2,29 meter, ifølge det franske nyhetsbyrået AFP og flere lokale medier.

– Eiendommen ble solgt til en som ønsket å sette sine egne grenser. Men dette er ikke privateiendommer, det er grenser mellom stater, sier borgermester i den belgiske grensebyen Erquelinnes, David Lavaux til TVi.

Borgermester i Erquelinnes, David Lavaux, mener bonden flyttet steinen fordi han ville komme lettere fram med traktor. Foto: TVI

Grensen ble satt gjennom internasjonal traktat fra 1820. Bondens dristige handling hadde ingen politiske undertoner, men han var nok ute etter å få utvidet sin egen eiendom noe.

Ifølge Lavaux hadde han irritert seg over grensesteinen som sto i veien for traktoren hans. Han tok derfor enkelt og greit og flyttet hele grensesteinen unna - nøyaktig 2,29 meter inn i Frankrike.

Bonden benyttet også anledningen til å flytte gjerdet sitt til trær som tilhører franske Bois de Bousignies, ifølge den franske avisen Le Monde.

Den franske skogsforvalteren, Jean-Pierre Herbecq, viser hvor grensesteinen opprinnelig sto ved treet i forgrunnen, og hvor det står nå. Foto: TVi

Grenseflyttingen ble oppdaget for om lag en måned siden av franske historieentusiaster.

– Jeg merket umiddelbart at grenseposten som pleide å stå ytterst i skogen, hadde flyttet seg, sier en av dem.

For to århundrer kunne en slik sak endt med diplomatisk krise, eller full krig. Nå er det en sak som vekker mest latter på begge sider av grensen, men skogsforvalteren på andre siden av grensen reagerer.

– Dette er ikke normalt. Vi skal ikke bli frarøvet to meter, sier Jean-Pierre Herbecq til TVi.

Det er inngravert dato, 1819, på disse grensesteinene. Det er året for deres opprettelse, og året før traktaten i 1820. På den ene siden står det F for Frankrike, og på den andre siden et N for Nederland. Belgia ble ikke et selvstendig rike før 1830 Foto: TVi

Franskmennene har gitt bonden streng beskjed om å sette grenseposten tilbake der den sto.

– Gjør han det, snakker vi ikke mer om det. Gjør han det ikke havner saken hos det franske utenriksdepartementet, sier Lavaux.