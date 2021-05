Arteta er svakere enn forgjengeren: – Det eneste som kan redde Arsenal

Torsdag kveld kommer Villareal på besøk til London, og har med seg en 2-1-seier fra det første oppgjøret i Europa League-semifinalen.

Se Arsenal – Villareal på TV 2 Sport 1 fra kl. 20.00.

For Artetas del kan et tap bli skjebnesvangert. Den nåværende Arsenal-managerens tall er faktisk dårligere enn tallene til mannen som ble sparket i november 2019.

Emery tok 43 seirer på 78 kamper, mens Arteta har 43 seirer på 81 kamper.

– Normalt sett ville en manager fått fyken for dette. En storklubb som Arsenal skal ikke ligge rundt tiendeplass på tabellen. Det eneste som kan redde Arsenal er en finale, sier Ronny Madsen, leder i Arsenal Norway.

En annen ting som taler mot Arteta er at Emery fullførte på 5. plass i sin fulle sesong som Arsenal-manager. Til sammenligning er Arteta nå på vei mot en 9. plass.

– Det er veldig viktig for Arteta å vinne mot Villareal. Først det symbolske i å slå Unai Emery. I tillegg til at det er viktig for «Prosjekt Arteta». Man ser at han et et prosjekt, men det er vanskelig å se hvilken vei det går, sier TV 2s fotballekspert Solveig Gulbrandsen.

Godt likt

Til tross for at Arteta ikke har overgått sin forgjenger er han bedre likt blant supporterne.

– Det er noe med spillestilen som gjør at man liker han bedre. I tillegg handler det mye om typen. Jeg fikk aldri helt sansen for Emery, mener supporterlederen.

Madsen legger likevel ikke skjul på at ikke alle er fan av spanjolen.

– Selv om jeg synes vi ser bedre ut nå enn under Emery, så er det nok av supportere som vil ha ut Arteta.

– Det er nok litt delte meninger. Man ser konturene av bedre spill enn under Emery. Det er en større defensiv trygghet, men den begrenser oss også offensivt. Fordi vi sliter med å score mål, sier Madsen.

Ryker Arsenal, ryker Arteta?

Å ta seg til Europa League-finalen vil ha enorm betydning, og en seier i turneringen ville betydd enda mer. Det vil gi Champions League-plass til neste år, noe «The Gunners» ikke er i nærheten av nå, på 9. plass i Premier League.

Gulbrandsen forklarer at de ryktene man har hørt fra innsiden i Arsenal sier at Arteta skal få tid til å jobbe med sitt prosjekt. Derfor er hun usikker på om et tap vil være enden på visen for spanjolen.

– Tror egentlig ikke det. Jeg tror han vil han få en mulighet til. Det kommer også an på hvordan et eventuelt tap blir, forklarer den tidligere landslagsspilleren, men legger ikke skjul på:

– Det er uansett totalen som avgjør, men dette kan være dråpen.

Supporterlederen er relativt enig med Gulbrandsen, samtidig som han innrømmer hva han håper skjer.

– Jeg tror en del supportere tenker at han ryker dersom han ikke går videre. Men jeg tror kanskje han får sitte likevel fordi Arsenal har tatt en sjanse, og at han får én sesong til uansett, undrer Madsen, og legger ikke skjul på hva han håper skjer:

– Jeg håper Arteta snur det og blir værende i klubben.