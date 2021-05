Til tross for at byrådet varslet nye lettelser onsdag, reagerer særlig én bransje med stor skuffelse.

Onsdag besluttet byrådet i Oslo å fortsette den gradvise gjenåpningen byen.

I første omgang betyr det at butikker og kjøpesentre igjen kan åpne etter å ha vært stengt siden slutten av januar.

Men restauranter og serveringssteder må fortsatt holde stengt.

Det får NHO Reiseliv til å reagere kraftig.

– Oslo er dødt med dagens situasjon, og det er nå ingen grunn til å oppholde seg i byen. Slik har det vært i et halvt år. Å kun tillate takeaway-servering er et for strengt tiltak som ikke står i forhold til dagens smittesituasjon, sier Kristin Krohn Devold.

Arbeidsplasser i fare

Hun mener at mange arbeidsplasser settes i fare som følger av dagens beslutning.

– Kompensasjonsordningen treffer ikke alle bedrifter, og de som mottar støtte får kun dekket rundt 10 til 15 prosent av utgifter. Det eneste som kan redde bedrifter og arbeidsplasser er en gjenåpning, sier Krohn Devold.

Med vår i luften og skjenkestopp har mange trukket ut i parkene. Krohn Devold frykter at den ukontrollerte festingen i parker og i private hjem bare vil fortsette, med videre skjenkestopp.

– Færre vil overleve

Hun mener også at dette vil presse økonomien til restaurantene ytterligere, og at færre vil klare å overleve.

– Dette øker forventningene fra reiseliv- og serveringsbransjen om at regjeringen og Stortinget i behandlingen av Revidert Nasjonalbudsjett forlenger alle tiltakene til minst 1. oktober. Det tar tid fra åpning til normal omsetning, sier hun.

Disse tiltakene gjelder i trinn 2: Trinn 2: Åpne butikker, kjøpesentre, varehus og lignende. (Vedtatt av byrådet 05.05.2021)

Åpne kafeer og restauranter.

Skjenking til kl. 22.00

Åpne treningssentre og lignende.

Vurdere breddeidrett for voksne (sammenheng med treningssentre og nasjonal gjenåpning).

Åpne idrettshaller og andre innendørs idrettsanlegg, og tillate inntil 20 personer på innendørs trening og fritidsaktiviteter for barn og unge til og med vgs-alder.

Åpne museer, kino, teater, konsertsteder og tilsvarende kultur- og underholdningssteder, og gallerier og annen utsalg av kunst.

Åpne for arrangementer innendørs for inntil 20 personer når det er faste, tilviste plasser. Dette gjelder ikke private sammenkomster på offentlig sted innendørs. Dette inkluderer åpning for gudstjenester, bønnesamlinger, vielser, dåp og lignende ritualer.

Øke antallet for arrangementer utendørs.

Tillate forestillinger og lignende i skoletiden for barn og unge på kulturinstitusjoner

Åpne fritidsklubber for inntil 20 personer om gangen.

Også administrerende direktør i NHO Ole Erik Almlid er skuffet.

– Vi opplever at mange i reiselivsnæringen i Oslo er skuffet over at det ikke kom lettelser for serveringssteder til 17. mai. De har ventet lenge, og mange venter desperat for å kunne åpne. Hvis man ikke kan gjenåpne snart, er jeg redd for at vi mister mange arbeidsplasser på veien, sier han til NTB.

Byrådet i Oslo har sagt at de vil ta en ny vurdering av de videre tiltakene i trinn to før 20. mai.