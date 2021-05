Får endelig åpne igjen: – Jeg er i tidenes lykkerus

– Du ringer akkurat når jeg i tidenes lykkerus! Dette er så gøy, og det kjennes nesten som at jeg har tatt lystgass, jubler Åsa Formark.

Hun eier og driver vintagebutikken Velouria Vintage på Grünerløkka, og har akkurat hørt gladnyheten om at varehandelen endelig får lov til å åpne igjen i hovedstaden.

Butikken hennes har måttet holdt stengt i flere perioder siden november. Siden 2. mars har dørene vært helt stengt.

– Jeg tenkte meg at vi skulle få lov til å åpne, men at det skulle skje så raskt hadde jeg ingen anelse om. Nå skal det skje på tolv timer! Jeg må bare kaste meg rundt og ringe alle ansatte, sier Formark.

FÅR ÅPNE: Butikken har mer eller mindre måttet holde stengt siden november. Foto: Stein Akre / TV 2

Vil jobbe hele natten

Fem fulltidsansatte i tillegg til flere ekstraarbeidere har vært permittert fra Velouria Vintage den siste tiden. Eieren legger ikke skjul på at det har vært tøft.

– Det har vært en tøff tid og som sjef føler man selvfølgelig på et ansvar. Det har vært en lang periode med nedstengning og det vanskeligste har kanskje vært uforutsigbarheten, sier Formark.

Men nå ser hun lyst på tiden fremover og lover å stå klar med åpne dører fra torsdag morgen.

– Jeg er så glad at jeg nesten begynner å gråte. Det blir en lang dag, men vi skal rekke å åpne i morgen – om jeg så må jobbe hele natten, sier hun.

JUBLER: Butikksjef Linn Mari Misund (foran), butikkmedarbeider Tonje Sletengen (midten) og salgssjef Anette Bråthen Moen i reisebutikken Chillout. Foto: Privat

– Hørtes først litt mørkt ut

Også inne i reisebutikken Chillout i Markveien på Grünerløkka sto jubelen i taket.

– Vi er litt overveldet nå, jeg har nesten ikke rukket å innse at vi faktisk kan åpne i morgen, sier butikksjef Linn Mari Misund.

– I begynnelsen av pressekonferansen hørtes det litt mørkt ut, og da tenkte vi bare «nei, nei, nei», men så snudde han og vi bare «hæ»?

Beskjeden om at de kan åpne, kom faktisk tidligere enn de hadde turt å håpe på.

– Vi var på jobb for å rydde og fikse, fordi vi tenkte at vi kanskje kunne åpne på mandag. Så når vi nå kan åpne i morgen, fikk vi plutselig veldig mye å gjøre, men stemningen er veldig god nå, forteller Misund.

GLEDER SEG: Butikksjef Linn Mari Misund (til venstre) og salgssjef Tonje Sletengen i Chillout kan nesten ikke vente med å ønske første kunde velkommen etter nedstengningen. Foto: Privat

– Rørende å se første kunde

Butikksjefen beskriver dagens nyhet som svært viktig.

– Det betyr mye for oss som jobber her. Vi har vært permittert, og det er tøft. Og for butikken sin del ser det nå ut til å gå mot lysere tider. Nå trenger vi ikke lenger bare tenke på det verste som kan skje, men heller se fremover.

– Hvordan tror du det blir å se første kunde komme inn døren torsdag?

– Det blir nok nesten litt rørende. Det har nesten ikke gått opp for meg at det skjer nå.

KLARE: Synne og Tori har timelistene klare og er lykkelig for at de kan åpne butikken igjen i morgen. Foto: Privat

Klesbutikken Walk-in Closet på Bislett drives av mor Tori og datter Synne Randal.

– Vi ble bare kjempeglade og egentlig veldig overrasket. Vi hadde forberedt oss på at vi måtte holde stengt enda lenger, sier Synne Randal.

Også de kaster seg rundt og er klare for å jobbe hele kvelden for å rekke åpning torsdag.

– Vi har bare stått i butikken og trippet. Det har vært deprimerende å stå bak lukkede dører mens hele Bislett har myldret av mennesker. Derfor er vi utrolig glade nå, og vi snur oss om og får det til, sier Randal.

GLAD: Bjørn Næss i Oslo Handelsstands Forening er veldig glad for at varehandelen får åpne. Han mener det er på tide at serveringsbransjen får gjøre det samme. Foto: OHF

– En gledens dag

– Dette er en gledens dag for handelen i Oslo og en beskjed vi har håpet og ventet på! sier administrerende direktør Bjørn Næss i Oslo Handelsstands Forening.

Foreningen er trygg på at handelen vil ivareta strenge og nødvendige smittevernhensyn i tiden fremover.

– Vi vil heller ha det strengt enn stengt og for all del unngå at vi er nødt til å stenge ned igjen. Nå må vi jobbe sammen med byrådet og andre aktører for å sakte, men sikkert få tilbake byliv, sier Næss.

Samtidig forteller han at han er skuffet over at serveringsbransjen fortsatt må holde stengt.

– Skjenking av alkohol i hovedstaden har vært stengt siden 10. november og det er nå på tide at de får åpne opp igjen. Bransjen er godt forberedt, og vi er trygge på at smittevernhensyn vil bli godt ivaretatt, sier Næss.