Emine (19) slet med søvn - fikk disse rådene av søvnekspert

Fire råd skal gi bedre søvn for unge som sliter med å få nok tid på puta.

En fersk studie viser at 85 prosent av norsk ungdom sover for lite. Årsaken er at ungdom er biologisk innstilt til å være B-mennesker, mens samfunnet er lagt opp til A-mennesker. Dermed får de noe som kalles «sosial jetlag».

19-årige Emine Havre Kibar fra Bergen er en av dem som får for lite søvn i hverdagen.

– Jeg får hverken så mye søvn eller så god søvn som jeg burde få. Jeg legger meg vanligvis innen rimelig tid, men får ikke sove før mellom 12 og 01 cirka, forteller hun.

– Kan bli sur for ingenting

Emine er lærling på en skole for elever med nedsatt funksjonsevne. Som på alle andre arbeidsplasser, er det en fordel å komme opplagt på jobb.

– Når jeg har underskudd på søvn får jeg redusert tålmodighet og kort lunte. Jeg kan bli sur for ingenting. Det er ikke bra, jeg har ikke lyst til å være sånn, sier hun.

MIDDAGSLUR: Emine tar seg alltid en lur etter jobb, for å unngå å bli så trøtt at hun blir gretten. Foto: Anders Hereid/Screen Story/TV 2

I en ny episode av TV 2-serien «Ekte» besøker Emine søvnekspert Ane Wilhelmsen Langeland.

Hun gir Emine råd som skal gjøre det lettere å få nok søvn og å unngå sosial jetlag. I forkant av møtet har Emine fylt ut en søvndagbok. Rådene hun får er tilpasset hennes søvnmønster, men kan være til nytte for alle som sliter med å få nok søvn.

– Biologisk sett er ikke ungdom tilpasset det samfunnet vi lever i. Så det er ikke ungdom sin skyld at de er sånn, men det er likevel ting de kan gjøre for å minimere den effekten, sier Langeland.

1. Stå opp til samme tid hver dag

Langeland mener det å stå opp og legge seg til samme tidspunkt hver dag, hjelper kroppen til å stå opp når den skal.

– Og ikke stå opp mer enn to timer senere i helgene enn det du pleier i hverdagen, sier hun.

2. Hold deg våken på dagtid

Ifølge søvneksperten vil det å holde seg våken hele dagen, gjøre at søvnbehovet bygger seg opp til kvelden slik at man får sove når man legger seg.

– Dette innebærer å ikke ta seg en lur på dagtid. Det å holde seg fysisk aktiv gjennom dagen hjelper også på å bygge opp søvnbehovet.

3. Ingen koffein før leggetid

Langeland råder om å holde seg unna kaffe og energidrikke i syv timer før man legger seg. Emine har som mål å legge seg 21.30 i hverdagen, og bør derfor ikke drikke koffein etter klokken 14.30.

SKJERMTID: Smarttelefonen får ofte skylden for ungdommenes søvnmangel. Foto: Anders Hereid/Screen Story

4. Sengen er for soving

All underholdning og skjermbruk bør finne sted et annet sted enn sengen. Aller helst et annet rom enn soverommet, mener søvneksperten.

– Med denne listen tror jeg du kommer veldig langt, hvis du følger dette i fire uker, sier hun.

