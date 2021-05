Sondre Lerche overrasket seg selv med ny hobby: – Ikke det folk forventer av en musiker

Da regjeringen valgte å stenge ned landet i mars i fjor, bestemte artist Sondre Lerche (38) å vende nesen hjemover til Norge.

I over ett år har huset hans i Los Angeles stått og støvet ned. Den norske tilværelsen har nemlig gitt mersmak for bergenseren.

For folk flest er Lerche synonymt med gitar og sang. Da han gjestet God morgen Norge onsdag, fortalte han derimot om andre jern i ilden som ikke nødvendigvis handler om sang og musikk.

MERSMAK: Den norske tilværelsen har gitt Sondre Lerche mersmak, da han har tilbragt store deler av pandemitiden i hjemlandet. Foto: God morgen Norge/TV 2

Overrasket seg selv

For Lerche har det i mange år vært musikken som har stått i fokus. Derfor ble han overrasket over seg selv, da han for noen år tilbake ble bitt av en ny hobby.

Plutselig fant han nemlig en lidenskap for løping.

– Det er ikke det folk forventer av en musiker, sier han.

Det hele startet med en motivasjon for å kunne bevege seg og puste skikkelig, når han stod på scenen. Jo mer han løp, jo mer ble han bitt av basillen for å kunne se hvor rask han kunne bli.

Maraton ble derfor Lerches gren, og i dag har en personlig rekord på tiden 2.55.51.

– Alt er relativt. Man finner alltid en flokk som løpere fortere, men det er gøy at du kun konkurrerer mot deg selv. Men jeg ble veldig glad da jeg kom i mål på den tiden, sier han.

Men selv om Lerche er fornøyd med sin personlige rekord, påpeker han selv at det er lurt å variere på tempoet når han løper.

– Min styrke eller problem er at jeg alltid vil løpe fort, hele tiden, ler han.

Overlevelsesmekanisme

Ettersom Lerche løp lengre og lengre distanser, ble han motivert til å løpe enda lengre og enda raskere for hver gang.

– Det er litt som med musikken, og det å skriver barnebøker – kanskje jeg kan gjøre det det litt bedre, litt stiligere.

For Lerche har flere prosjekter på gang, annet enn å løpe og lage musikk. I 2020 ga han ut sin første barnebok, Snømannens jul, og om kun en knapp uke gir han ut sin andre barnebok.

I tillegg har han lansert sin egen vinserie.

Selv sier han at det å få mulighet til å gjøre alle disse tingene, har vært en slags overlevelsesmekanisme for han. Særlig under pandemien.

– Det har vært det fine med å vende hjem til Norge. Jeg har jo bodd i USA i en veldig lang tid, og da jeg følte det ble veldig pandemisk der borte, var det tryggere å være hjemme i Norge. Jeg ville lage ting for å holde hjulene i gang. Hvis ikke hadde jeg nok blitt veldig deprimert, innrømmer han.

– I tillegg reiste jeg hjem for å redde den siste platen min. Jeg ville ikke at den skulle gå i sluken for en pandemi, som viste seg å vare mye lenger enn jeg trodde.

Mersmak

Nå står hjemmet til Lerche i USA å støver ned på 14. måned. I mellomtiden har han derimot funnet seg godt til rette, både i Bergen og Oslo.

– Jeg har spilt inn mye musikk, og mye annet greier. Det er nok min måte å unngå pandemidepresjon på.

Når han nå har tilbragt over ett år i hjemlandet, legger han ikke skjul på at det har gitt mersmak.

– Det har vært en veldig fin ting, og det har vært fint å være nærmere venner og familie. Det å ta del i hverdagen til de jeg er glad i. Jeg har hatt det veldig hyggelig, sier han.