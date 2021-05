– Skiftet som mange har varslet er her nå

Boligprisene steg med 0,2 prosent i april. Korrigert for sesongvariasjoner sank faktisk prisene med 0,1 prosent.

Boligprisene er nå 12,2 prosent høyere enn for ett år siden.

– Boligprisene utviklet seg svakere i april enn normalt for måneden. Unntaket er Kristiansand og Stavanger, hvor prisene steg kraftig. Nasjonalt faller både 12-månedersveksten og den sesongkorrigerte prisutviklingen for første gang siden april 2020, skriver Eiendom Norge i rapporten.

Også de kommende månedene venter Eiendom Norge en svakere boligprisvekst enn vi har blitt vant til.

– Vi venter svakere prisutviklingen i månedene fremover, og skiftet i prisutviklingen som mange har varslet er her nå. Dette er ikke overraskende i lys av at Norges Bank har varslet første renteøkning til høsten, den kraftige oppgangen i boligprisene det siste året og den store veksten i antall nye boliger på markedet, sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Henning Lauridsen.

Nedgang i Oslo

I Oslo sank prisene med 0,2 prosent justert for sesongvariasjoner. I Bergen og Trondheim sank prisene med 0,4 prosent, mens nedgangen i Tromsø var på 0,5 prosent i april.

I Stavanger og Kristiansand økte prisene med henholdsvis 1,9 prosent og 2 prosent, justert for sesongvariasjoner.

Betydelig oppgang i salg av boliger

Antall boligsalg hittil i år er langt høyere enn i samme periode i fjor, viser rapporten.

De 8.761 boligene som ble solgt i april er 24,5 prosent flere enn i april 2020. Det totale antallet solgte boliger hittil i år er 32.821, noe som er 16 prosent flere enn på samme tid i fjor.

Også antallet boliger som legges ut for salg er høyere hittil i år, sammenlignet med samme periode i fjor.

– I april ble det solgt betydelig flere boliger enn samme måned i fjor. Det har sammenheng med koronapandemien som brøt ut i mars i fjor, og som fikk stor innvirkning på omsetningen i boligmarkedet i mars og april 2020. Ved utgangen av april ligger vi også langt over 2019 som var det forrige rekordåret målt i omsetning, sier Lauridsen i Eiendom Norge.

Tror pristoppen for resten av landet nås snart

Administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund, Carl O. Geving, mener tallene viser nye tendenser blant norske boligkjøpere.

– Boligmarkedet er fortsatt preget av høy omsetning over store deler av landet. Samtidig ser vi tendenser til at flere trekker ut av Oslo til fordel for mindre byer i nærhet til Oslo. Dette må særlig ses i sammenheng med prisnivå, men også endrede boligpreferanser under pandemien. Etter prisfall to måneder på rad konstaterer vi at Oslo har nådd pristoppen for nå, og vi tror at den nasjonale pristoppen snart nås, skriver han i en kommentar til de ferske tallene.

Videre mener Greving at ting tyder på at det ikke går mot ytterligere prisvekst i 2021 når markedet åpnes og renten heves.

– Det er mer sannsynlig med en moderat priskorreksjon ned fra svært høye nivåer enn videre prisvekst gjennom 2021. På lengre sikt tror vi på en vesentlig mer forsiktig boligprisvekst enn vi sett under pandemien.

Saken oppdateres!