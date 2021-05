Derfor valgte han FNB

Stylist og makeup-artist Erlend Elias Bragstad (38) har det siste tiåret figurert i en rekke TV-programmer; Skal vi danse, Farmen Kjendis og Camp Kulinaris for å nevne noe.

Nå begir han seg imidlertid ut på en ny, litt annerledes sti. Kjendisstylisten håper nemlig på en plass på stortinget fra høsten av, og står faktisk på hele tre ulike lister for Folkeaksjonen Nei til mer bompenger (FNB).

Bragstad topper listene i Nordland og Troms og Finnmark, mens han i Oslo ligger på sjetteplass.

Se hele intervjuet fra God kveld Norge-studio i videovinduet øverst i saken.

Derfor FNB

38-åringen har alltid vært interessert i politikk og ønsker nå å gjøre noe med engasjementet sitt. Programleder Niklas Baarli stiller spørsmål ved hvorfor han ikke velger et større parti med litt mer vind i seilene.

– Det her er jo et helt nytt parti som jeg kan få lov til å være med å forme, svarer han og påpeker at dersom han hadde gått inn i et veldig etablert parti, ville han heller ikke ha vært så høyt oppe på listene.

Bragstad, som er vokst opp i Tysfjord i Nordland, forteller at han har vært mye i Nord-Norge under pandemien.

– Altså, den E6'en der. Den er jo bare et stort hull. Her i Oslo bruker de milliarder på Munch-museet, som ikke akkurat er så veldig pent. Hvorfor sprer vi ikke pengene litt og får orden på Nord-Norge. Det er ikke rart at folk flytter fra distriktene når det ikke går an å kjøre på veien der, sier han.

Men det er ikke bare samferdselspolitikk som opptar Bragstad. Like rettigheter for alle er noe som står hans hjerte nært:

– Vi skal ha like rettigheter uansett kjønn, legning og hudfarge. Vi skal alle være inkludert. Det skal ikke være så store forskjeller på fattig og rik, sier han.

Han legger likevel ikke skjul på at bompenger er noe han ikke er særlig begeistret for.

– Jeg bor jo her i Oslo og det blir veldig dyrt. Pengene har ikke rent inn under pandemien, og jeg merker det når jeg skal besøke lillebror, søstera mi eller tanta mi, sier han om avgiftene.

Kjemper samenes sak

STOLT SAME: Erlend Elias tar til orde for å få mer samisk kultur inn i norske skoler. Foto: Privat

I tillegg til å være homofil, representerer Bragstad også en annen minoritet; han er samisk. 38-åringen er stolt av sin samiske bakgrunn og har flere ganger figurert i samekofte i offentlige sammenhenger.

Da han besøker God kveld Norge-studio forteller han om engasjementet sitt for samenes rettigheter. Han mener det må tilrettelegges bedre for at alle skal kunne lære seg det samiske språket:

– Vi må få samiske lærere. Barn her i Oslo skal også kunne få lære seg samisk på skolen. Både Nord-Norge og det samiske språket har jo blitt glemt i veldig mange år, så jeg representerer jo Nord-Norge, sier han.

Han trekker frem både bønder og fiskere som grupper som han mener må få det lettere.

Vil representere «herlige, deilige norske folk ute i distriktene»

Dersom det ender med stortingsplass ville det vært veldig gøy, sier Bragstad.



Han tror han kan bruke sin erfaring fra kjendis- og underholdningsverden i politikken.

– Jeg kommer ikke til å stille i grå dress på den talerstolen, spøker han.

Han forteller at han har møtt tusenvis av mennesker i årene han har vært ute på turné.

– Og det er jo dem jeg vil representere. Vanlige folk. Herlige, deilige norske folk ute i distriktene, sier han.