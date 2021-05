Amerikanerne var tidlig ute med å bygge biler. Selv om de ikke var aller først, så beskrives USA ofte som bilens hjemland. Det var der massebilismen oppsto og det var der biler først ble masseprodusert.

USA var da også i mangfoldige årtier ansett som det ledende landet innen både produksjon og utvikling av biler.

Drømmen om Amerika og amerikansk bil ligger fortsatt latent hos mange nordmenn. Men de siste årene har salget av biler fra USA vært heller labert her hjemme. Om vi da ser bort fra Tesla. Et merke som mange amcar-frelste ikke anser som bil i det hele tatt ...

Dyre i Norge

Grunnene til at det er slik er flere. Amerikanske biler har alltid vært dyre i avgifts-Norge. Som kjent har mange amerikanske biler stor motor og dermed høyt utslipp. Noe som avgiftslegges.

Dermed blir disse bilene ofte håpløst dyre og lite konkurransedyktige – i alle fall om man fokusere på pris. Når det gjelder andre kvaliteter derimot kan de ofte hevde seg. Komfort, plass og ytelser er noen stikkord her.

Heldigvis finnes det i alle fall noen amerikansk biler i Norge og en del entusiaster som fortsatt kjører slike biler. Men de er sjelden helt nye.

Nå har vi tatt et lite dykk for å se hva som de som eier og bruker slike biler til vanlig, mener om dem. Da gjør vi som vi pleier – går rett til kilden – Brooms brukergenererte bilguide: Eierne mener. Der har nemlig noen titalls amcar-eiere lagt inn sine erfaringer med de ulike merkene.

Her får du et lite utdrag og noen smakebiter av hva som ligger inne:

Lokomotiv

– Nærmere lokomotiv kommer man ikke. Fantastisk å kjøre og et hav av plass. Det sier eieren av en av de største bilene som finnes, nemlig en Chevrolet Suburban, med 6-liters V8 bensinmotor om sin bil.

Han påpeker også at service- og delepriser er rimelige, men trekker noe for at bilen er dyr i drift. Et slikt beist av en bil bruker fort 1,5 liter på mila.

Det ender med en poengsum på 7,6 av 10 mulige

Se hele anmeldelsen her:

Ikke endret siden krigen

– Billig, men lite praktisk som hverdagsbil. Kjørekomfort og racing-egenskapene har ikke endret seg nevneverdig siden krigen, men interiør og utseende er modernisert og mer brukervennlig enn hos stamfaren. Slik oppsummerer denne eieren av en Jeep Wrangler sin bil.

Han forteller videre at den er «Konge» på veien og at den trekker mange blikk til seg. Det blir minus for både økonomi og kostnader og som på amerikanske biler flest – for drivstofforbruk.

Denne Jeepen får 5 poeng av 10 mulige.

Se hele anmeldelsen her:

Eventyrbil

– Som alt annet fra USA: vanvittig god turbil, meget bra framkommelighet og god komfort, skriver eieren av denne Hummer H3-en.

Også designet på bilen, som mest av alt minner om et gammeldags pengeskap, trekkes fram. At bilen er macho, er det liten tvil om. Selv om H3 er den minste av de tre Hummer-modellene.

Som mange andre amcar-eiere nevner også denne eieren billige deler, at den er enkel og skru på som pluss. Forbruk med tilhenger tør jeg ikke nevne, skriver han også.

Poengsummen på Hummeren blir 6,6 av 10 mulige.

Se hele anmeldelsen her:

Creme de la creme

– Ingen verkstedbesøk eller andre overraskelser. En bil som folk snur seg etter og ofte gir en «tommel opp». Det skriver eieren av denne Cadillac Escalade.

En helt fantastisk bil, forklarer eieren videre. Det synes også på poengene som gis for 2009-modellen. Her er det faktisk full score over hele fjøla, med unntak av bensinforbruket. Her trekkes det en del. Man kan få den ned på 1,2 liter på mila på pen langkjøring, står det videre å lese.

Det ender med 9 av 10 mulige poeng, på luksus-SUV-en.

Se hele anmeldelsen her:

Oppsummering

Alt i alt virker det som om de som kjører amerikansk bil er både glade i og stolte av bilen sin. Ikke noe er jo bedre enn det. En del av disse bilene har allerede fått en god del år på nakken. Uten at det synes å dempe på eiergleden.

Mange skrur selv på disse bilen. Det med tilgang på billige deler og det at bilene kan være relativt enkle å fikse, er noe flere av eierne nevner.

Men det er én ting så å si alle eierne trekker litt for på sine anmeldelser: Nemlig drivstofforbruket.

Når det er sagt virker det som om dette er en kalkulert del av bilholdet. Flere påpeker også at det er verdt det.

