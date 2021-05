Dette sier Efta-domstolen om den norske trygdeskandalen

Efta-domstolen har konkludert med at det ikke var lov å stanse arbeidsavklaringspenger til personer som reiste utenlands. Heller ikke før 2012.

Efta-domstolen mener Norge ikke kunne begrense utbetaling av arbeidsavklaringspenger (AAP) til personer som reiste til et annet EØS-land.

Feil fra 1994

Domstolen mener slike begrensninger verken kunne pålegges før eller 2012. Det betyr at Nav har gjort feil vedtak i disse sakene siden 1994.

Dette har det vært uenighet om tidligere.

– Det domstolen sier er at tjenestefriheten har vært til hinder for de norske reglene helt siden starten i 1994. De sier de opplagt er en restriksjon, både når det gjelder tidsbegrensingen og forhåndsgodkjenning, og at restriksjonen ikke kan rettferdiggjøres, sier Hans Petter Graver til Rett24.

Les hele uttalelsen fra Efta her

Konsekvensen av dette kan være at trygdebedragerisaker etter 1994, der de dømte har vært i utlandet, kan bli gjenopptatt.

Arnesen-utvalget, Nav, departementet og påtalemyndigheten legger alle til grunn at Norges tolkning av EØS-retten har vært feil fra det nye trygdedirektivet ble innført i 2012. Uenigheten handler om hvorvidt problemet går helt tilbake til EØS-avtalen først trådte i kraft i 1994.

Vurderingen av Norges praksis ble gjort i lys av en konkret sak, som er blitt behandlet i Høyesterett, skriver Rett24. I den aktuelle saken ble en mann i 60-årene dømt til 75 dagers fengsel for grovt uaktsomt, grovt bedrageri etter å ha vært i Italia mens han fikk arbeidsavklaringspenger. Saken er spesielt interessant fordi forholdet mannen ble dømt for, strekker seg på begge sider av det omstridte knekkpunktet i 2012.

Dommerne i Efta-domstolen har vurdert 16 spørsmål Høyesterett stilte om forståelsen av trygdedirektivene. Onsdagens rådgivende uttalelse fra Efta-domstolen vil få betydning for den videre utviklingen av sakene som er en del av trygdeskandalen.

Rettsskandale

Nav-skandalen sprakk høsten 2019. Da ble det kjent at Nav i en årrekke hadde feiltolket EUs trygderegler, som gir rett til å ta med seg sykepenger, arbeidsavklaringspenger (AAP) og pleiepenger til andre EØS-land.

Saken har blitt kalt den største rettsskandalen i Norge noensinne. Hittil har ingen blitt stilt til ansvar.

En av årsakene til skandalen var at det norske lovverket ikke var blitt samkjørt med EUs trygdeforordning fra 2012, og ingen etater bet seg merke i den norske feilpraksisen.

5119 personer er hittil identifisert som rammet av skandalen i Norge siden 2012. Minst 86 personer har blitt uriktig dømt for trygdesvindel, 48 av dem til ubetinget fengsel.

Minst 765 personer har fått uberettiget tilbakebetalingskrav fra NAV, mens minst 4078 personer har fått uberettiget vedtak om avslag, stans og avkortning på ytelser.