OL-utøvere vil ikke bli prioritert i FHIs nye vaksinasjonsplan

– Regjeringen har bedt FHI om å gjøre nye vurderinger av vaksinasjonsstrategien. De skal blant annet vurdere om enkelte yrkesgrupper bør prioriteres opp. Vi vil derfor komme tilbake til dette etter at vi har mottatt og vurdert FHIs anbefaling.

Det sier Helse - og omsorgsdepartementet i en uttalelse til TV 2 om det er aktuelt å prioritere OL-utøvere i vaksinekøen.

Preben Aavitsland i FHI er imidlertid like klar som han er kort på spørsmål om OL-utøvere vil være en slik «yrkesgruppe» som kan bli prioritert i den nye strategien.

– Svaret er nei.

Håp om vaksine i Sverige - danskene fikk «nei»

Det var i siste halvdel av april at regjeringen ba om en ny vurdering av strategien.

Den er ventet å være klar i løpet av neste uke, men det vil naturligvis ta noe tid før den nye vurderingen eventuelt blir tatt til følge.

- Beslutningen om en eventuell endring av vaksinestrategi vil bli formidlet på en pressekonferanse eller gjennom en pressemelding på vanlig måte, forklarer departementet.

I Sverige er håpet til idretten nettopp det at OL-utøvere vil kunne bli definert som en yrkesgruppe som trenger vaksinering.

– Om mulighetene oppstår for å vaksine flere grupper, så mener jeg definitivt at man kan se på våre utøvere, OL-troppen, som en yrkesgruppe. Og da kommer vi til å undersøke muligheten for å henge på det toget, sa Peter Reinebo, sjef i Sverige Olympiska Kommitté, til SVT for noen dager siden.

I Danmark har idretten fått «nei» fra helseministeren på forespørselen om å bli prioritert i køen.

I Norge har Norges idrettsforbund (NIF) fortsatt til gode å rette en henvendelse til myndighetene.

– Det kan være mange begrunnelser som tilsier at våre OL - og PL-utøvere bør bli vaksinert før avreise til Tokyo. Vi må nesten få komme tilbake til dette når en eventuell henvendelse fra idretten om vaksinasjon av våre utøvere rettes til myndighetene, sier NIF i en uttalelse.