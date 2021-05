Avslører babynyhet – har termin like etter The Voice-finalen

Da Charlotte Sofie Eliassen (30) sang på audition første gang i The Voice, visste hun ikke at hun var gravid. Nå kan det hende hun føder på finaledagen.

Forrige fredag gikk første livesending i The Voice av stabelen fra H3 Arena på Fornebu, og åtte deltakere måtte i ilden for å kjempe om de fire første plassene i åttendedelsfinalen.

I liverundene har mentorene Tom «Matoma» Stræte Lagergren (29), Espen Lind (49), Ina Wroldsen (36) og Yosef Wolde-Mariam (43) mistet makten til å bestemme hvem som går videre i sangkonkurransen.

Nå er det i stedet opp til publikum å stemme frem sine favoritter.

Stor forandring

Denne fredagen er det klart for andre pulje med gjenværende deltakere, som igjen skal kjempe om de fire siste plassene.

SER IKKE SLIK UT LENGRE: Charlotte Sofie Eliassen har fått ganske mye større mage siden sist. Foto: TV 2.

For én av dem, Charlotte Sofie Eliassen (30) fra Tønsberg, har det derimot skjedd en stor forandring siden sist, da hun vant i knockoutrunden mot Martinius Solum (26) i sangkonkurransen i høst.

Hun har nemlig kommet langt på vei som gravid.

– Jeg var jo på blind audition, og så gikk jeg videre der. Og bare noen dager etterpå så fant jeg ut at jeg var gravid. Så det var to store helomvendende nyheter på samme tid, forteller Eliassen til TV 2.

Utfordrende å synge

Hun innrømmer at det ikke har vært bare enkelt å skulle synge som gravid i åttende måned, og spesielt i en stor sangkonkurranse.

VORDENDE MOR: Charlotte Sofie Eliassen fant ut at hun var gravid etter første audition som deltaker i The Voice. Foto: Ada Vrolijk / Fotovrolijk

– Det har gått overraskende bra, men det er klart at det er litt endringer i kroppen, med både pust og støtte, så det blir litt tyngre å synge. Men heldigvis så er det jo bare to minutter av en låt, så det klarer man, forteller hun og legger til:

– Jeg må innrømme at jeg ikke var helt i toppform da jeg gjorde duell-runden eller på knockout, men det gikk jo kjempebra og jeg følte jeg fikk vist det jeg ville.

Termin tre uker før finale

Dersom hun skulle føde på termindato 23. juni, vil det være tre uker etter The Voice-finalen. Dermed finnes det en mulighet for at Tønsberg-kvinnen kan føde på finaledagen, men 30-åringen har derimot ikke ofret det mange tanker foreløpig.

– Det er klart jeg er spent på hvor langt jeg kommer og om jeg vil rekke det, hvis det går skikkelig bra, ler hun.

– Men det er vanskelig å tenke på det før etter fredagen, for det er vanvittig hard konkurranse og nå er jo sjansene 50/50 for å komme til topp åtte. Men det er klart at tre uker er jo den «magiske grensen», og da kan det skje når som helst. Men det skal jo i teorien gå fint, sier hun.

Eliassen er ikke spesielt bekymret for at fødselen eventuelt skal starte imens hun står på scenen.

– Nei, det har jeg ikke vært så veldig bekymret for. Det er nok mange som tror at det er som på tv eller film, at «Poff, vannet går», men det stemmer ikke, ler hun.

– Men jeg hadde nok ikke gått inn i dette hvis jeg ikke følte at det kom til å gå fint, for det er jo en veldig stressende situasjon for hvem som helst. Men man blir tatt veldig godt vare på av produksjonen, og så man må på en måte gå litt inn i seg selv og finne en måte å stresse ned på.

– Man må ta som det kommer, det går som det går. Og uansett om det er noe som skjer, så kommer livet til datteren min først. Jeg håper hun blir der inne så lenge hun skal, men ja, livet skjer, og da kommer det først.

Deltatt i sangkonkurranse før

30-åringen jobbet som showartist på Wallmans Salonger inntil hun ble permittert som følge av koronapandemien. Hun har alltid elsket å synge, men hadde ikke planlagt å melde seg på The Voice.

Så ringte telefonen fra produksjonsselskapet.

– Det var noen jeg hadde jobbet med på en tidligere produksjon som ringte meg og spurte om dette var noe jeg kunne tenke meg, sier Eliassen og avslører at hun deltok i sangkonkurransen «All Together Now» på TVNorge i 2019.

Den gang kom hun til finalen, men nå måtte tenke seg godt om før hun valgte å stille opp på en ny tv-audition.

– Jeg måtte gå noen runder med meg selv og tenke «okei, er det noe jeg tør å begi meg ut på», forteller hun og utdyper:

– Man frykter kanskje at man kan forsvinne litt inn i tv-produksjonen, men jeg føler at vi alle har blitt tatt veldig godt vare på, og at vi står i fokus og at de vil det beste for oss. Så jeg er veldig glad for at jeg valgte å følge magefølelsen og gå for det til slutt.

Vurderer The Voice-samarbeid

30-åringen fikk alle mentorene til å snu seg under blind-auditionen, og hun valgte til slutt å gå for Espen Lind som mentor. Det har hun ikke angret på.

– Han har vært helt fantastisk. Veldig direkte, ærlig og enkel. Han kommer med forslag og fisker det litt ut av deg slik at du finner ut av ting selv. Så det har vært veldig lærerikt, roser Eliassen.

Samtidig er hun glad for å ha havnet i duell mot duoen Ash & Thorns i konkurransen. Det gav nemlig ringvirkninger hun ikke hadde forestilt seg.

– Da jeg sang i duell med gutta i Ash & Thorns virket det som en opptreden som stakk seg litt ut, for kom vi med i en YouTube-video – «Best of the week, The Voice Worldwide», forteller hun.

– Her ble det over 400.000 streams, og mange mente vi burde starte en trio og dra til Nashville. Det blir definitivt et samarbeid en gang!

Se opptredenen i videoen her:

– Betyr mye for meg

Den vordende moren har ikke planer om å legge opp artistkarrieren selv om hun nå blir mamma for første gang, og hun har målet for konkurransen klart for seg.

– Jeg vil jo komme så langt jeg kan og jeg har lyst til å lage og gi ut egen musikk. Den delen av artistkarrieren har fortsatt vært litt uberørt, jeg har bare gått andre retninger foreløpig, forteller Eliassen.

30-åringen innrømmer at hun har slitt litt med å finne sin egen musikkstil, særlig ettersom hun i gjennom jobben har måttet beherske mange ulike typer sjangre og stiler.

På det området har sangkonkurransen vært til god hjelp.

– Jeg veldig glad i musikk som er en blanding av American roots, folk, rock, blues og litt country. Så jeg var også litt ute etter å få litt veiledning i «Hvor passer man inn hen», og det har jeg på en måte funnet ut av litt underveis i konkurransen, forteller hun.

På fredag skal Eliassen konkurrere mot «lagkamerat» Cynthia Verazie (18), som også er på Team Espen. For anledningen har 30-åringen valgt en helt spesiell låt.

– Låta jeg har valgt denne gangen er «The Story» av favorittartisten min, Brandi Carlile. Det er en sang som betyr veldig mye for meg og med den tror jeg at jeg kan få vist noe nytt. Den har jo også fått en ekstra betydning nå som jeg skal bli mamma. Det at den betyr såpass mye for meg som den gjør, vil også gi opptreden noe litt ekstra, forhåpentligvis.

Se hvordan det går med Charlotte Sofie og de andre deltakerne i The Voice på TV 2 fredag klokken 20.00 eller på TV 2 Sumo.