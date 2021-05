TMZ: Britney Spears vil ikke avslutte vergemålet

Dette skriver TMZ.

Kilder sier til nettstedet at hun ikke har problemer med vergemålet som hun har hatt i 13 år, men at hun sliter med innblandingen fra sin egen far.

Britneys far, Jamie Spears, har hatt rollen som verge siden 2007, da datteren hadde et svært offentlig sammenbrudd hvor hun blant annet barberte hodet foran paparazzi-fotografer.

Stiller til høring

Kort tid etter sammenbruddet i 2007 mistet hun foreldreretten til sine to sønner, som hun har med Kevin Federline.

Vergeforholdet Spears' far fikk innebærer blant annet at han har kontroll over hennes økonomi. Popstjernen har også sagt at hun ikke ønsker å holde flere konserter eller gi ut musikk så lenge faren er verge.

I følge TMZ ønsker Spears at Jodi Montgomery skal ta over som fast verge. Montgomery har fungert som midlertidig «omsorgsverge» i to år og skal ha et godt forhold til Spears.

23. juni skal Britney selv innta vitneboksen under en ny høring i retten.

Ut mot dokumentarskaperne

Etter dokumentarfilmen «Framing Britney Spears» ble sluppet tidligere i år, har fansen rast mot vergesaken, spesielt ettersom Jamie Spears ikke stilte opp i den den New York Times-produserte filmen.

Dokumentaren bygger også på #FreeBritney-bevegelsen, hvor fansen mener Spears er en fange i sitt eget hjem.

Popstjernen har gitt vage kommentarer på temaet, nylig postet hun et innlegg på sin Instagram med en lang tekst om nettopp dette.

– 2021 er definitivt mye bedre enn 2020, men jeg visste aldri at det skulle bli som dette!!! Så mange dokumentarer om meg i år, med andres syn på livet mitt. Hva kan jeg si? Jeg er dypt smigret!!!!

Spears forteller videre at hun mener de mange dokumentarene om livet hennes er hyklerske, fordi de kritiserer måten media profiterte på henne, mens de samtidig gjør det samme.