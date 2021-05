Sandefjord får nytt stadionnavn: – En bra bidragsyter

Det nye stadionnavnet er «Release Arena». Navnet sponses av mobilselskapet Release, som omtaler seg selv som et «grønt mobilselskap».

– Dette er en langsiktig avtale. Vi har begge store ambisjoner om å hevde oss og vinne i våre markeder. Derfor tror vi dette skal bli et fint samarbeid, sier daglig leder i Release, Øistein Eriksen til TV 2.

– Vi er en liten klubb som skal bygge, dette er en veldig bra bidragsyter. Hele klubben er veldig glad for dette, sier trener i Sandefjord, Hans Erik Ødegaard.

– Noen må ta feil

I år serieåpner Sandefjord mot Odd på Skagerak Arena, søndag 9. mai.

Hovedtrener Ødegaard forteller til TV 2 at han gleder seg til seriestart etter en lang og spesiell oppkjøring. Treneren har en klar forventing til årets sesong.

– Jeg forventer at vi skal bli bedre uke for uke, sier Ødegaard.

Av mange har Sandefjord blitt spådd som en klar nedrykkskandidat.

– Det er helt naturlig. Vi er den minste klubben og har det minste budsjettet. Forhåndstips har blitt gjort til skamme før, og nå er vel omtrent halve Eliteserien tippet på nedrykk, så noen må jo ta feil, mener den ferske Sandefjord-treneren.

Kanskje kan den nye sponsoravtalen bidra til at Sandefjord berger plassen i Eliteserien.

Delt treneransvar

Sandefjord endte på 11. plass i fjorårets utgave av Eliteserien, da under ledelse av Martí Cifuentes.

Hans Erik Ødegaard og Andreas Tegström gikk inn som hovedtrenere i desember 2020. «Pappa Ødegaard» har tidligere vært trener for Strømsgodsets G19-lag, assistent i Mjøndalen og i ungdomssystemet til Real Madrid.

– Vi har kommet inn her for å påvirke og gjøre laget best mulig, sier Ødegaard.

Svenske Tegström hadde en lang aktiv karriere i Norge, der han blant annet spilte i Sandefjord. I desember kom han til Sandefjord fra en trenerjobb i det svenske nivå tre-laget Assyriska.

– To veldig dyktige fotballfolk. Faglig sterke og jobber veldig godt dammen. Tilfører litt nye tanker, litt nye ideer. Som gjør at vi håper på å ta nye steg i år, forteller daglig leder, Espen Bugge Pettersen om den nye trenerduoen.

– Vi skal krige for å fornye kontrakten i Eliteserien, avslutter den tidligere målvakten.