Presenterer gigantavtale med sponsor

Johannes Thingnes Bø og resten av skiskytterlandslaget startet mandag oppkjøringen mot en ny sesong, der OL i Beijing blir det store høydepunktet.

Thingnes Bø har vunnet verdenscupen tre sesonger på rad, og melder i løpet av måneden flytting fra Oslo til Kongsvinger. Men det er ikke den eneste omveltningen i livet til 27-åringen:

Klokka 13 i dag har han og Norges Skiskytterforbund innkalt til pressekonferanse der «samarbeidsavtaler» er annonsert som tema.

Etter det TV 2 kjenner til har Thingnes Bø inngått en hovedsamarbeidsavtale med YX Norge, som vil føre ham helt opp i tetsjiktet av kommersielle avtaler for norske idrettsutøvere.

Da stryningen i forrige uke erklærte på Instagram at han kjente seg klar for å gyve løs på OL-sesongen, takket han også en rekke av sine tidligere sponsorer for samarbeidet.

«Jeg tar også farvel med flere gode sponsorer som har støttet meg i tykt og tyng over lang tid», skrev Thingnes Bø, og ramset opp XL Bygg Norge, AF Gruppen, Hedda Hytter, Meny og JOKA.

YX Norge har siden 2017 vært en av hovedsponsorene for Norges Skiskytterforbund.

Selskapet er også en del av Uno-X Energi AS, som eies av Reitangruppen. I fjor inngikk Johannes Høsflot Klæbo en femårsavtale med Uno-X, verdt rundt 25 millioner kroner.

Thingnes Bø har selv har ikke villet kommentere eller bekrefte avtalen før pressekonferansen senere i dag.