Oslo åpner gradvis opp – dette er de nye lettelsene

I forrige uke annonserte byrådsleder Raymond Johansen sin gjenåpningsplan av Oslo.

Da ble trinn 1 igangsatt, som blant annet innebar at forbudet mot flere enn to besøkende ble fjernet. Den nye regelen er maks ti personer samlet privat.

Det ble også åpnet for utendørs arrangementer for inntil ti personer, og en åpning for 20 deltakere på organiserte idretts- og fritidsaktiviteter utendørs for barn og unge under 20 år, opp fra dagens grense på ti deltakere.



Tre faktorer

Onsdag informerte byrådsleder Raymond Johansen om hvordan den videre gjenåpningen av Oslo skal foregå.

– Smitten har gått jevnt nedover i Oslo, antallet innlagte har gått betydelig ned den siste tiden. Antall vaksinerte har også økt de siste ukene, sa Johansen innledningsvis.

Disse tre faktorene har mest å si for den videre gjenåpningen av Oslo, understreker byråden.

– Utviklingen er dessverre ikke helt entydig. Nedgangen bremset litt opp i forrige uke.

Åpner butikker og kjøpesentre

Byrådslederen sier videre at gjenåpningen krever stor tålmodighet. De har derfor besluttet å ta en gradvis åpning av trinn to.

Det betyr i første omgang at butikker og kjøpesentre igjen kan åpne.

Beslutningen innebærer at:

· Kjøpesentre og butikker kan åpne fra 6. mai.

· Barnehager, barneskoler og ungdomsskoler går til gult nivå fra 10. mai.

· Oslo kommunes bibliotek Deichman vil gradvis åpne opp flere tjenester.

· Seniorsentrene vil gradvis åpne opp for normal drift igjen.

· Kultur flyttes fra trinn 3 til trinn 2 i gjenåpningsplanen.

Alle butikker og kjøpesentre har vært stengt siden slutten av januar.

– Jeg er glad for å endelig være i en posisjon hvor vi forsiktig kan starte en gjenåpning av kjøpesentre og butikker i Oslo. De som nå kan åpne må følge et strengt smittevernregime. Jeg håper at vi om noen uker vil kunne fortsette på trinn 2 og starte gjenåpningen av serveringssteder, sier byråd for næring og eierskap, Victoria Marie Evensen (Ap).

Byrådslederen er imidlertid klar på at åpningen av kjøpesentre og butikker ikke er et frislipp, og at Oslo kommune nå vil intensivere sine kontroller.

– De skal rapportere brudd på reglene og varsle politiet ved behov, sier Johansen.

Byrådet har også bestemt at tidspunktet for når kino, teater og konsertsteder kan åpne flyttes fra trinn tre til trinn to.

– Det er et viktig signal at vi åpner for kulturlivet, slik at de så smått får begynne å gjenopplive kulturbyen Oslo. Det er bra at kunst og kultur får møte publikum igjen, sier byråd for kultur, idrett og frivillighet, Omar Samy Gamal (SV).

Fra rødt til gult

Det ble også varslet lettelser for byens skolelever. Byrådet har besluttet å gå over til gult nivå for barne- og ungdomsskoler samt barnehager.

Videregående skoler må foreløpig vente litt, men en ny vurdering vil bli tatt før tirsdag 18. mai.

Byråd for oppvekst og kunnskap, Inga Marte Thorkildsen, sier at smitten har sunket kraftig blant barn og unge i alle aldersgrupper den siste måneden, og understreker at lovverket er tydelig på at man ikke kan ha rødt nivå som et føre-var-tiltak.

– Det er seks uker igjen til sommerferien og nå må barn og unge få være fullt tilstede på skoler og i barnehager. Dette trenger de både av hensyn til læringen, det sosiale felleskapet og den psykiske helsen, sier byråd for oppvekst og kunnskap, Inga Marte Thorkildsen (SV).

Skjenkestopp på 17. mai

Resten av trinn to må foreløpig vente.

Det betyr at det vil være skjenkestopp og stengte restauranter på 17. mai.

– 17. mai vil bli helt annerledes, også i år, sier Johansen.

Korpsene får derimot spille og marsjere, men uten at det er kunngjort hvor de skal gå på forhånd. Dette er for å unngå store ansamlinger av folk.

Disse tiltakene gjelder i trinn 2: Trinn 2: Åpne butikker, kjøpesentre, varehus og lignende. (Vedtatt av byrådet 05.05.2021)

Åpne kafeer og restauranter.

Skjenking til kl. 22.00

Åpne treningssentre og lignende.

Vurdere breddeidrett for voksne (sammenheng med treningssentre og nasjonal gjenåpning).

Åpne idrettshaller og andre innendørs idrettsanlegg, og tillate inntil 20 personer på innendørs trening og fritidsaktiviteter for barn og unge til og med vgs-alder.

Åpne museer, kino, teater, konsertsteder og tilsvarende kultur- og underholdningssteder, og gallerier og annen utsalg av kunst.

Åpne for arrangementer innendørs for inntil 20 personer når det er faste, tilviste plasser. Dette gjelder ikke private sammenkomster på offentlig sted innendørs. Dette inkluderer åpning for gudstjenester, bønnesamlinger, vielser, dåp og lignende ritualer.

Øke antallet for arrangementer utendørs.

Tillate forestillinger og lignende i skoletiden for barn og unge på kulturinstitusjoner

Åpne fritidsklubber for inntil 20 personer om gangen.

– Vi vet at korpsene strekker seg langt og øver under vanskelige forhold for å forberede seg så bra de kan. Det skal dere ha stor takk for. Selv om oppladningen blir langt fra optimal, er vi mange som gleder oss skikkelig til å høre dere rundt i gatene våre på 17. mai, sier Johansen.

Byrådet håper å fortsette trinn to etter 20. mai.