Solvang møtte sin biologiske far: – Han hadde brukt 16 år på å lete

Det er den første dagen i mars 2018.

En for mange kjent stemme fra Dagsnytt 18 inntar «Debatten»-studioet på NRK. Han skal lede sin første sending.

To år senere kan man knapt åpne en eneste nettavis uten å se navnet hans. Seertallene har gått i taket, og statsminister Erna Solberg sier i et intervju med Dagens Næringsliv at hun har «vært sur» på ham.

Ingen tvil om at Fredrik Solvang (43) har satt seg selv og «Debatten» på kartet.

– En aha-opplevelse

– Jeg ble kanskje mest overrasket over reaksjonene. Det var virkelig en aha-opplevelse for både meg og redaksjonen. At «Debatten» ble tillagt så enormt stor vekt, sier Solvang til God kveld Norge når han møter Dorthe Skappel til en prat like ved NRK-huset på Marienlyst i Oslo.

Episoden han sikter til, ble sett av 678.000.

POPULÆR: «Debatten»-programleder Fredrik Solvang slik vi er vant til å se ham på NRK hver tirsdag og torsdag. Foto: Stian Lysberg Solum

Det var det koronaprogrammet med forsker og lege Gunhild Nyborg, hvor hun nærmest erklærte krig og kom med dystre spådommer for tiden fremover.

Solvang sier de lærte mye av det.

– Det sa jo litt om hvor på tuppa vi var og hvor redde alle sammen var.

Stadig mer populær

Gjennom «koronaåret» 2020 skjer det mye.

Det er mange overskrifter og kontroverser rundt «Debatten». Solvang vokser enormt på Instagram. Han vinner Gullruten for beste programleder. Han kåres til den best kledde i landet.

Solvang setter pris på utmerkelsene, men synes den biten med å bli kjent er vanskelig å sjonglere med rollen som programleder.

– Det er en av de minst ønskelige konsekvensene av det hele. Det trekker oppmerksomhet fra det jeg synes er interessant, fra journalistikken, sier han.

Likevel er det et knippe temaer han deler med offentligheten. Det han ser kan tjene en hensikt.

Som at han er homofil. At han står opp mot rasisme mot unge asiatere. Og at han har kjent på vanskelige følelser rundt det å være adoptert – å være «annerledes-utseende».

En tilleggsdimensjon

– Det å være adoptert har gjort at jeg har et perspektiv på tilværelsen, samfunnet og livet som jeg ellers ikke ville hatt. Samfunnet mottar en på et helt annet vis enn hvis en er hvit, og det er klart det former en, sier Solvang.

– På hvilken måte mottar samfunnet deg annerledes?

– Det er bare en tilleggsdimensjon til det å vokse opp som annerledes-utseende. Det er jo det man er, fordi man har jo norsk kultur. Så det er egentlig bare utseendet, og da får man en helt annen erfaring enn når man er hvit, mener han.

Solvang sier at alle adopterte han har møtt, har sagt det samme:

– På noen tidspunkt i livet var alt de kunne drømme om å være hvit og se ut som «alle» de andre.

Se hele intervjuet i videovinduet øverst i artikkelen.

ÅPENHJERTIG: Fredrik Solvang og hunden Mushu møtte Dorthe Skappel for en prat. Foto: God kveld Norge

– Det beste jeg har gjort

Da Solvang var 16 år gammel, reiste han til Korea. Der møtte han for første gang sin biologiske familie. De som en gang måtte adoptere ham bort.

Det gjorde sterkt inntrykk.

– Det var det sykeste og beste jeg har gjort. Det var helt fantastisk. Jeg møtte for første gang noen som lignet på meg, det gjorde de faktisk, sier Solvang med et stort smil.

Han sier han er heldig, fordi det ikke var vanskelig å finne dem. De hadde navn og persondata, visste hvem de var. Noe som ikke er alle adopterte forunt.

Så fikk han svar på mange spørsmål.

– Det var egentlig veldig vondt, for det var en tung historie bak at de hadde adoptert meg vekk. Så det var veldig sårt også, sier han.

En familie i oppløsning

På selveste nasjonaldagen, den 17. mai 1977, blir en liten gutt født i Korea. Men skjebnen vil ha det til at han skal nordover, til norske foreldre, norsk kultur. Et helt annet liv.

– Det var en fattig familie. Han hadde jobbet på fiskemarked. De hadde tre døtre og den eldste var vel cirka 10 da jeg ble født. Så hadde min mor angivelig fått beskjed om at hun ikke burde fullbyrde det siste svangerskapet med meg. Men de måtte ha en sønn for å få en forsørger. Det var jo på 70-tallet. Så hun fødte meg og døde rett etterpå, forteller Solvang.

Han fortsetter:

– Etter det gikk familien i tusen knas. Han ble alkoholiker. De tre døtrene mistet jo moren sin, og i tillegg spedbarnet. Den familien hadde mer eller mindre bare gått i oppløsning. Og han fortalte at han hadde lett og lett, og brukt 16 år på å lete, sier Solvang.

– Hva gjør det med deg, å få noe sånt midt i fanget?

– Først og fremst tenkte jeg at jeg hadde trukket vinnerloddet. Verden er så urettferdig altså.

Et privilegium

En urettferdig verden som han forsøker å opplyse oss om, lære oss om, og til og med endre litt på, gjennom sin programlederrolle i «Debatten».

Han er ikke i tvil om at han er heldig som har den jobben han har.

– Jeg får utløp for veldig mye av det jeg er opptatt av og synes er viktig i samfunnet. Jeg har jo et kjempeprivilegium ved å kunne bidra til debatt rundt det, slår han fast.

Han stryker litt på lille Mushu, hans åtte måneder gamle firbente bestevenn, og utdyper:

– Jeg gjør noe som er meningsfullt, og som jeg håper bidrar til å få oss alle fremover.

God kveld Norge med Dorthe ser du fredager kl. 23.20 og lørdager kl. 19.30 på TV 2, og når du vil på TV 2 Sumo.