Refses etter «hyklersk» barnebok

Meghan, hertuginnen av Sussex gjør sin forfatterdebut med en barnebok som ifølge The Guardian kommer ut neste måned.

Hertuginnen har selv forklart at den er inspirert av forholdet mellom ektemannen prins Harry, og deres sønn Archie, som ble født i mai 2019 og straks fyller to år.

I en uttalelse i forbindelse med lanseringen av boken, forklarer hertuginnen at boken utforsker det «spesielle båndet mellom far og sønn, sett med mors øyne».

– Boken begynte som et dikt jeg skrev til Harry i forbindelse med farsdagen, en måned etter at Archie ble født, heter det i uttalelsen fra 29-åringen.

Det er den prisbelønte illustratøren Christian Robinson som illustrerer bildene i boken, som også skal bli lydbok.

– Mitt håp er at «The Bench» gir gjenklang hos alle familier, så mye som den gjør med min, forteller hun.

KONGELIG TITTEL: Meghan Markle får kritikk for å bruke tittelen "Hertuginne av Sussex" på coveret av boken. Foto: AP / NTB

Stusser på valg av tema

Hertugparets fans er fra seg av glede på internett. I sosiale medier flommer det over av lovord om den inkluderende og rørende boken. Særlig opptatt av folk av bildene som viser en rødhåret mann i militæruniform, en tydelig referanse til prins Harry og hans militære karriere.

Men kritikken har likevel ikke latt vente på seg, særlig fra eksperthold. For selv om boken reflekterer en hyggelig relasjon mellom far og sønn, har flere kongelige kommentatorer vært raskt ute med å påpeke «hykleriet» ved å skrive om farskap, når Markle selv ikke har kontakt med sin egen far.

FAR OG SØNN: Her er et utdrag fra boken. Foto: AP / NTB

Den britiske PR-konsulenten og kommentatoren Richard Fitzwilliams fortalte til MailOnline at det var ekstraordinært for Meghan å velge dette temaet om far og sønn. Den kongelige biografen Penny Junor foralte i et intervju med The Sun at emnet var merkelig og at Markle var «på usikker grunn».

Markle har ikke snakket med faren siden 2018, da det ble kjent at 76-åringen ikke skulle delta i bryllupet etter at å ha lekket privat informasjon om datteren til pressen.

Etter det mye omstridte intervju med Oprah Winfrey, stilte Thomas Markle opp i et eksklusivt intervju med «Good Morning Britain», hvor han deler tanker rundt datterens mange uttalelser.

– Jeg har aldri sluttet å elske min datter, og jeg ønsker å se barnebarnet mitt, forteller han i intervjuet.

Også hos hertuginnens ektemann har familierelasjonene begynt å slå sprekker. I løpet av det mye omtalte intervjuet med Oprah Winfrey avslørte prins Harry nemlig at prins Charles hadde sluttet å ta imot samtalene fra sønnen.

Beskyldes for plagiat

Det er ikke bare temaet om far og sønn som har skapt reaksjoner. Daily Mail skriver også at mange reagerer på at boken ligner en annen barnebok – britiske Corrinne Averiss’ «The Boy On the Bench, fra 2018.

På Twitter stormer det under kommentarfeltet til Daily Mail, hvor flere beskylder hertuginnen for plagiat.

TV-personlighet Piers Morgan er også kjapp på Twitter, og har gjort det til en sport å kritisere alt hertuginnen tar for seg. Boknyheten er intet unntak.

Tirsdag skrev Morgan et innlegg for Daily Mail med en krass uttalelse om temaet. På Twitter skrev han følgende om saken:

*NEW COLUMN*

How the hell can Meghan 'I hate royalty but call me Duchess' Markle preach about father-child relationships when she's disowned her own Dad, and wrecked her husband's relationship with his?https://t.co/pY9gJKfbFG pic.twitter.com/AnXACnDdui — Piers Morgan (@piersmorgan) May 4, 2021

«Hvordan i helvete kan Meghan« Jeg hater kongelige, men kalle meg hertuginne» Markle forkynne om far-og-sønn forhold når hun har fornektet sin egen far og ødelagt ektemannens forhold til hans?»

Morgan er også kritisk til bruk av tittelen på boken, som er signert med navnet «Meghan - Hertuginnen av Sussex».

Sammenlignes med Märtha

Forfatter og kongehusekspert Tove Taalesen er derimot ikke sjokkert over ar hertugparet velger å bruke den kongelige tittelen i denne sammenhengen.

Prinsesse Märtha Louise har høstet mye kritikk for å blande sine kongelige og kommersielle roller. Foto: TV 2

– Alt er veloverveid og de har et enormt PR-maskineri rundt seg. Så det er ikke tilfeldig at det står «Hertuginne av Sussex» på coveret. I USA er det et kjempemarked for de kongelige og folk tørster etter dette. Det er et stort kommersielt marked, forteller hun.

Taalesen, som også driver en egen podkast om de kongelige, mener dette kan sammenlignes med vår egen prinsesse Märtha.

– Her kan vi sammenhengen mellom vår egen prinsesse som brukte tittelen i kommersielle sammenhenger, forteller Taalesen.

Prinsessen brukte blant annet tittelen i forbindelse med promoteringen av en turné med Sjaman Durek Verrett. Debatten som oppstod, førte til at prinsessen til slutt sa fra seg bruken av tittelen i kommersiell sammenheng.

Taalesen bekrefter at Meghans boklansering er en lignende kommersiell handling, og forklarer:

– De er avhengig av inntekt og dette er deres merkevare. Det er en sterk merkevare og selv om de bryter ut så kan man aldri bryte helt ut.

På tross av alt dette mener Taalesen det er ganske naturlig at Markle skriver denne boken ettersom hun befinner seg i et ganske kreativt miljø.

– Jeg synes ikke det er så unaturlig at en nybakt mor, gift med en prins, skriver en eventyr-/barnebok, det er også noe fint over det, avslutter hun.